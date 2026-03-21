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デリバリー配達員のレクターが「ついにUber Eatsの"拒否制限付きクエスト"が配信も… 来週から無音地獄か【Uber Eats配達員】」と題した動画を公開した。



Uber Eatsが新たに導入した「拒否制限付きクエスト」について解説。報酬額が大幅に増額される一方で、配達依頼を拒否できる回数に上限が設けられた。この変更により、配達員の稼働が増加し、来週以降、注文依頼が減少する「無音地獄」になる可能性を指摘している。



動画内でレクターは、自身に配信されたクエストを公開。120回の乗車で38,330円など、従来のクエストと比較して報酬額が約2倍になっていることを報告した。一方で、このクエストには配達依頼の拒否回数に上限が設定されている。しかし、乗車回数に対して拒否できる回数にはある程度の余裕があり、「意外と猶予あるなという感想」と述べた。



また、クエストの報酬額が配達員ごとに異なる「ランダム制」は継続しており、他の配達員の中にはさらに高額なクエストが配信されているケースもあるという。例として、130回の乗車で合計71,500円（追加乗車含む）のクエストを紹介。これは1配達あたり550円が上乗せされる計算になり、「かなり破格」だと分析した。



こうした高額なクエストの導入により、多くの配達員が積極的に稼働することが予想される。その結果、配達員の供給過多となり、注文の「鳴りが悪くなるんじゃないか」とレクターは懸念。来週からの状況を「無音地獄か」と表現した。



一方で、Uber Eatsは3月20日からガストや松屋など約18,000店舗を対象に、店頭と同じ価格で提供するキャンペーンを開始している。この施策が注文数の増加につながり、配達員の増加を相殺する可能性にも触れている。



レクター自身の今後の立ち回りとしては、引き続き出前館をメインに稼働する方針を示した。この新しいクエストは来週から本格的に適用されるため、配達員は今後の注文状況の変化に注意が必要である。