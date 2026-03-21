Minimalの甘夏みかん生ガトーショコラ登場♡春限定の爽やかスイーツ

春の訪れを感じる季節限定スイーツが、Minimalから登場します。甘夏みかんを丸ごと使用した「甘夏みかんの生ガトーショコラ」は、爽やかな酸味とチョコレートのコクが重なり合う贅沢な味わい。ひと口食べるたびに広がるジューシーさと軽やかな口どけが、心まで満たしてくれます♡旬の素材を活かした、この時期だけの特別な一品をぜひチェックしてみてください。

甘夏を丸ごと味わう贅沢感

和歌山県・善兵衛農園で育てられた甘夏みかんを贅沢に使用。樹上で完熟させることで甘味が凝縮され、果皮のほろ苦さから果肉のジューシーな酸味まで、素材本来の魅力をしっかりと楽しめます。

ジュレ、カード、イタリアンメレンゲそれぞれに甘夏を使い分けることで、ひと口ごとに異なる味わいが広がるのも魅力。爽やかで奥行きのある柑橘の余韻が、春らしい軽やかさを演出します。

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ハイカカオとの絶妙バランス

甘夏の味わいを引き立てるのは、ガーナ産カカオ豆を使ったカカオ濃度80％のチョコレート。ビターでありながらも心地よいコクが、甘酸っぱい柑橘と絶妙に調和します。

さらに、ふんわりとしたイタリアンメレンゲが重なり、全体に軽やかな口どけをプラス。濃厚さと爽やかさを兼ね備えた、最後まで食べ飽きない仕立てになっています♪

商品情報

甘夏みかんの生ガトーショコラ



価格：3,990円（税込）

発売日：オンラインストア 2026年3月24日／代々木上原店・仙川店 2026年4月1日

販売期間：2026年5月末頃まで予定（無くなり次第終了）

取扱店：オンラインストア／代々木上原店／仙川店

春のご褒美スイーツに♡

爽やかな甘夏みかんと濃厚チョコレートが織りなす「甘夏みかんの生ガトーショコラ」は、春のティータイムを特別にしてくれる一品。

軽やかな口どけと奥行きのある味わいは、自分へのご褒美にもぴったりです♡期間限定だからこそ味わえる贅沢なスイーツで、季節の移ろいを感じてみてはいかがでしょうか♪