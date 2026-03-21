桑田真澄、飛ぶ？飛ばない？ボール「ホームランが出た方が盛り上がるのに」→疑問に一言で制す あす放送『そこまで言って委員会npb』
読売テレビは22日、人気討論番組『そこまで言って委員会NP』の特別版『そこまで言って委員会npb』（後3：00）を放送する。
【番組カット】顔ぶれがすごい！球界を代表するレジェンドたち
阪神で活躍した赤星憲広、楽天で監督も務めた平石洋介、ソフトバンクのエースとして活躍した攝津正、日米で活躍した五十嵐亮太、広島の黄金期を支えた野村謙二郎、日米通算2000安打を達成した福留孝介、日本ハムのエースとして名をはせた西崎幸広、そして巨人のエースとして活躍した桑田真澄など、プロ野球解説者と活躍している球界を代表するレジェンドが集結する。
委員会NPメンバーも交え、「歴代監督の中で“名将”と呼ばれるべき人は？」・“ピッチクロック”“7回制”など、「絶対に許せないルール変更」・「今の野球界に物申したいこと」の3テーマについて、徹底討論を繰り広げる。
さまざまなルール変更案がある中で、「7回制」と「飛ぶボール？飛ばないボール？」については、特に熱い激論が繰り広げられる。山口真由は「NPBはホームラン数が他のリーグに比べて少ない。ホームランが出た方が盛り上がるのになぜ？」と聞くと、桑田が投手の視点から一言で議論を制する。
■出演者
【司会】
黒木千晶（読売テレビアナウンサー）
野村明大（読売テレビアナウンサー）
【パネリスト】
桑田真澄（元読売ジャイアンツ）
野村謙二郎（元広島東洋カープ）
西崎幸広（元北海道日本ハムファイターズ）
五十嵐亮太（元東京ヤクルトスワローズ・福岡ソフトバンクホークス）
赤星憲広（元阪神タイガース）
福留孝介（元中日ドラゴンズ・阪神タイガース）
平石洋介（元東北楽天ゴールデンイーグルス）
攝津正（元福岡ソフトバンクホークス）
【ゲスト】
門田隆将（作家・ジャーナリスト）
竹中平蔵（慶應義塾大学名誉教授）
山口真由（信州大学特任教授）
【番組カット】顔ぶれがすごい！球界を代表するレジェンドたち
阪神で活躍した赤星憲広、楽天で監督も務めた平石洋介、ソフトバンクのエースとして活躍した攝津正、日米で活躍した五十嵐亮太、広島の黄金期を支えた野村謙二郎、日米通算2000安打を達成した福留孝介、日本ハムのエースとして名をはせた西崎幸広、そして巨人のエースとして活躍した桑田真澄など、プロ野球解説者と活躍している球界を代表するレジェンドが集結する。
さまざまなルール変更案がある中で、「7回制」と「飛ぶボール？飛ばないボール？」については、特に熱い激論が繰り広げられる。山口真由は「NPBはホームラン数が他のリーグに比べて少ない。ホームランが出た方が盛り上がるのになぜ？」と聞くと、桑田が投手の視点から一言で議論を制する。
■出演者
【司会】
黒木千晶（読売テレビアナウンサー）
野村明大（読売テレビアナウンサー）
【パネリスト】
桑田真澄（元読売ジャイアンツ）
野村謙二郎（元広島東洋カープ）
西崎幸広（元北海道日本ハムファイターズ）
五十嵐亮太（元東京ヤクルトスワローズ・福岡ソフトバンクホークス）
赤星憲広（元阪神タイガース）
福留孝介（元中日ドラゴンズ・阪神タイガース）
平石洋介（元東北楽天ゴールデンイーグルス）
攝津正（元福岡ソフトバンクホークス）
【ゲスト】
門田隆将（作家・ジャーナリスト）
竹中平蔵（慶應義塾大学名誉教授）
山口真由（信州大学特任教授）