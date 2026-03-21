『出世が早い人の89％がエレベーターで実践していた“意外な行動”があります』

そう語るのは、これまで800社以上を支援してきた「働き方」の専門家である越川慎司氏だ。815社の17万3000人を対象に、カメラ、ICレコーダーによる記録、会議データ、メールやチャットの履歴などのデータを分析したところ、同世代より出世が早い「期待されている人たち」の意外な共通点が見えてきたと言う。

その特徴をまとめた書籍 『会社から期待されている人の習慣115』 の発売が決定。ベストセラー『世界の一流は「休日」に何をしているのか』の著者が、今度は「一流は、評価される“前”に何をしてきたのか」を解き明かした。「こんなことが重要だったのか！」といった驚きが溢れる同書から、内容の一部を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「ボタン係」をする習慣に58％もの差がある

28社の人事部と連携し、1万2897名の行動観察調査を実施しました。その際、エレベーター利用時の行動パターンを記録・分析したところ、意外な結果を得ました。

期待されている人たち（評価上位20％）の89％が、他人の目的階も押してあげる「ボタン係」を積極的にしていたのです。

一方で、その他の一般社員でこの行動を取っていた人はわずか31％でした。

58％もの差は、私たちにとっても予想外でした。

「ありがとう」と言われる回数が3.2倍多い

さらに調査すると、彼らは単にボタンを押すだけではなく、乗り込んできた人に「何階ですか？」と声をかけ、降りる際には必ず「お疲れ様でした」と声をかけていました。

この一連の行動により、たった20秒程度で「親切な人」「気配りができる人」「話しかけやすい人」という印象を相手の記憶に刻み、他部署とつながる土台を築いていたのです。

なぜ、この小さな気配りが出世につながるのか？

真相を探るため、さらに18社でエレベーター内の行動観察調査を実施しました。結果は予想以上に明確でした。

ボタン係を積極的に行う人は、社内で「ありがとう」と言われる回数が一般社員の3.2倍であり、一日に平均15回以上、感謝の言葉を受けていたのです。

2週間の実践で、印象がグッと良くなる

調査の過程では、普段意識していなかった方々がエレベーターで意識的にボタン係を実践し始めると、2週間程度で周囲から「最近、感じがいいですね」「気が利きますね」といった声をかけられるようになったとも報告してくれました。

社会心理学の研究によると、人は小さな親切を受けると、その人に好意を持ち、何らかの形で恩返しをしたくなる傾向があると言います（返報性の原理）。

期待されている人たちは、無意識にこの心理効果を活用していたのです。