初任給は「最優先ではないが重視」が73.8％　就職先は「やりたい仕事」優先が57.0％【2027年卒就活生】

学情は、2027年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象とした「初任給や給与について」のアンケート結果を2026年1月13日に発表した。

「モチベーションのもとになる」などの声

調査では、就職において初任給の重視度合いを聞いたところ、「最優先ではないが重視している」が最多の73.8％だった。「最も重視している」は6.7％で、両者を合わせた「重視する」は80.5％と大多数を占めた。

回答者からは、「奨学金を早く返済したい」「モチベーションのもとになる」といった声があった。一方で、「お金も大事だけど、自分のやりがいが一番大事」「給料が良くても合わない会社では意味がない」といった意見も寄せられた。

「やりたくない仕事だと幸福度が下がる」などの声

また、「給与の高さ」と「やりたい仕事」の優先度合いについて聞いたところ、「給与は低いが、やりたい仕事」が最多の31.5％だった。「どちらかと言えば」の25.5％を含めると、「やりたい仕事」を優先する回答は57.0％となり、過半数を占めた。一方、「給与は高いが、やりたくない仕事」は4.0％にとどまり、「どちらかと言えば」を合わせても25.5％だった。

回答者からは、「やりたくない仕事だと幸福度が下がる」「やりたくない仕事をして心身を壊したら本末転倒」「やりたくない仕事は給与がよくても長続きしなさそう」「興味があるほうが自分も成長していける」「よほど低い給料でなければ、やりたい仕事に就きたい」といった声があがった。

調査は2025年11月11日〜26日にインターネットで行われ、対象者は2027年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生、スカウト型就職サイト「Ｒｅ就活キャンパス」へのサイト来訪者。有効回答数は149人。