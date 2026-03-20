美祢市秋吉台にアクティビティの拠点施設が新たにオープンします。



秋吉台エリアのツアーの受付や着替えなどができる施設を1つに集約、これまでよりスムーズに観光を楽しむことができます。



「Mine 秋吉台アクティビティセンター、通称＝Karst Gate」はチケット売り場などを備えたバスセンターを改装して作られました。





美祢市が県の補助金を活用し1億5000万円をかけて整備したもので、アクティビティの拠点施設としてエリア内により長く滞在し様々な体験をしてもらおうというのが狙いです。秋芳洞内を楽しむケイビングや電動アシスト自転車＝E-BIKEを使ったツアーの受け付けのほかこれまでにはなかったアクティビティ体験者用の更衣室やシャワールームも用意されました。このほか、自転車やトゥクトゥクなどのレンタルも受け付けます。（美祢市観光協会 坂本睦海会長）「いまからお客様をお迎えしていけることがわくわくしている。ここを（アクティビティの）中継、中心としてしていって汗を流した時流せる場所があるのも魅力。いろいろなところで活用していけるようにしたい」セレモニーに続いて村岡県知事など関係者がE-BKIKEのツアーを体験しました。ツアーにはガイドが同行し説明を聞きながら普段、自転車で入ることのできないカルスト台地の未舗装道路でサイクリングを楽しむことができます。（村岡知事）「秋吉台の雄大な自然が電動アシスト自転車ということもあって快適に楽しめたぜひお越しいただきたいおすすめ！」「Mine 秋吉台アクティビティセンター」＝Karst gateは3月28日から営業を開始します。ツアーは基本、事前予約制で、今後、さらに新たなコースを開設していく予定です。