コジコジ×FREAK’SSTORE♡サウナでも日常でも使える限定コラボグッズ登場

さくらももこ原作の人気作品「コジコジ」とFREAK’SSTORE(フリークスストア)がコラボレーション。さらにサウナグッズブランド「SAUVENIR(サウベニア)」を加えたトリプルコラボアイテムが登場しました。館内着をイメージしたセットアップや、サウナから普段使いまで楽しめるタオルセットなど、思わず癒されるラインアップが勢ぞろい♡2026年3月19日(木)より全国のFREAK’SSTORE店舗およびオンラインストアにて販売開始されます。

館内着風セットアップ登場

COJI-COJI KANNAIGI 裏毛(バッグ付き)

価格：6,600円(税込)

サイズ：S～L（カラー：3色展開）

カプセルホテルやスーパー銭湯で見られる館内着をイメージした、リラックス感たっぷりのセットアップ。

裏毛素材を使用しており、サウナ後のリラックスタイムやルームウェアとして快適に着用できます。

付属のバッグ付きで、サウナグッズをまとめて持ち運べるのも嬉しいポイントです。

COJI-COJI KANNAIGI パイル(バッグ付き)

価格：6,600円(税込)

サイズ：S～L（カラー：3色展開）

吸水性に優れたパイル素材を使用した館内着風セットアップ。

汗ばむ季節でもさらりと着られる素材感で、サウナ後のリラックスウェアとしてもぴったり。シンプルなデザインで、ゆったりとしたおうち時間にも活躍します。

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サウナや日常にタオルセット

COJI-COJI タオルセット

価格：3,300円(税込)

カラー：2色展開

サウナ通いから日常使いまで幅広く活躍する、タオルとショルダーバッグのセット。

ユニセックスで使いやすいデザインで、春らしいニュアンスカラーが魅力です。

メッシュバッグ仕様のショルダーバッグは、濡れたタオルやサウナ用品を入れるのにも便利。サウナ好きはもちろん、銭湯や旅行のお供にもぴったりのアイテムです。

全国店舗とオンラインで発売

今回のコラボアイテムは、2026年3月19日(木)より販売開始。全国のFREAK’SSTORE店舗のほか、各種オンラインストアでも購入可能です。

販売開始日：2026年3月19日(木)~

癒しのサウナ時間をコジコジと♡

コジコジとFREAK’SSTORE、そしてSAUVENIRがコラボしたサウナグッズは、リラックスタイムをより楽しくしてくれるアイテムばかり。館内着風セットアップやタオルセットなど、サウナ好きはもちろんおうち時間にも活躍するデザインが魅力です。お気に入りのアイテムと一緒に、癒しのサウナ時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♡