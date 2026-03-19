FM新潟の愛称で知られるラジオ局『エフエムラジオ新潟』は、中野幹社長が31日付で辞任すると発表しました。複数のハラスメント行為があったということです。



エフエムラジオ新潟によりますと、2025年夏ごろに関係者から中野社長によるハラスメント行為に関する申し出が複数寄せられました。その後の社内調査でハラスメント行為があったことが認定され、3月上旬に調査結果を中野社長に通知したところ辞任の申し出があったということです。関係者のプライバシー保護のためとして、ハラスメントの具体的な内容は公表していません。



中野社長は取締役などを経て、2012年から社長を務めてきました。当面、中沢宏至常務が社長代行を務める予定で、エフエムラジオ新潟は「社内のコンプライアンス意識を高め、信頼の回復に努めてまいります」とコメントしています。