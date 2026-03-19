ネルソンズの青山フォール勝ちが１９日、Ｘを更新。「息子の卒業式いってきました」と報告し、約１時間で１万いいね！を獲得している。

青山フォール勝ちは「息子の卒業式いってきました。最高です」との言葉とともに、息子との２ショットをアップ。卒業証書を手にした制服姿の息子の肩を抱き、嬉しそうな笑顔を見せているスーツ姿の青山との父子ショットだった。

青山は２月２５日放送の「水曜日のダウンタウン」でプロポーズドッキリをしかけられた。お相手の女性はシングルマザーで、青山はこの子どもがまだ小さい頃から面倒を見ていた。ドッキリでは、この中３になった息子が不良たちに捕まってしまい、それを助けに青山が向かう…というシーンも。ラストに青山は「チサトとカナトの人生は俺が背負う。必ず幸せにする」などとプロポーズし、感動を呼んでいた。

そのカナトくんが無事に中学を卒業。晴れてパパとなった青山と息子の姿にネットも投稿約１時間で１万いいね！を突破。「水曜日のダウンタウンのプロポーズからこの卒業式…もう完璧な家族ストーリーすぎる。本当にお幸せに！」「お父さんとしても、これまでの成長を振り返って感無量ではないでしょうか」「息子さんの晴れ姿、きっと誇らしくて胸がいっぱいになったんでしょうね」「おめでとう、息子さん！」など祝福の声が寄せられていた。