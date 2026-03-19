日本サッカー協会は１９日、千葉市内で会見を開き、ＦＩＦＡランキング３８位のスコットランド代表（日本時間２９日２時）、同４位のイングランド代表（同４月１日３時４５分）と対戦する英国遠征に臨む、日本代表メンバー２８人を発表した。ＤＦ冨安健洋（２７）＝アヤックス＝が２４年６月のＷ杯アジア２次予選の活動以来、約１年９カ月ぶりの代表復帰を果たした。

度重なる故障に泣いていた冨安は、無所属期間を経て昨年１２月にオランダ１部のアヤックスに加入。２月に公式戦４８４日ぶりの復帰出場を果たすと、１４日には加入後初先発した。得点に絡むなど攻守で存在感を発揮し、後半２４分までプレー。完全復活へ状態が上向いていた。

ＦＷ伊東純也（ゲンク）、ＭＦ三笘薫（ブライトン）らも代表復帰を果たした。

一方で、日本代表は主力にケガ人が続出。昨年１２月に左膝前十字靱帯断裂の大ケガを負ったＭＦ南野拓実（モナコ）、１月に右太もも裏を痛めたＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）、３月に左足首を手術した主将のＭＦ遠藤航（リバプール）、１４日の試合で負傷し、この日クラブから右ハムストリング肉離れと発表されたＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）らが選外となった。

６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会のメンバー発表前において、最後の代表活動。本大会メンバー入りに向けたアピールの場となる。

発表されたメンバーは以下の通り。

▽ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）、大迫敬介、早川友基（鹿島）

▽ＤＦ谷口彰悟（シントトロイデン）、冨安健洋（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（ザルツブルク）、伊藤洋輝（バイエルンミュンヘン）、瀬古歩夢（ルアーブル）、菅原由勢（ブレーメン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）

▽ＭＦ／ＦＷ伊東純也（ゲンク）、鎌田大地（クリスタルパレス）、三笘薫（ブライトン）、小川航基（ＮＥＣナイメヘン）、前田大然（セルティック）、堂安律（Ｅフランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、田中碧（リーズ）、町野修斗（ボルシアＭＧ）、中村敬斗（スタッド・ランス）、佐野海舟（マインツ）、鈴木唯人（フライブルク）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）、佐野航大（ＮＥＣナイメヘン）、塩貝健人（ウォルフスブルク）、後藤啓介（シントトロイデン）佐藤龍之介（ＦＣ東京）