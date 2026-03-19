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株式会社BrightForward代表・コーチの萩原たく氏が、自身のYouTubeチャンネル「話し方コーチたく(ビジネスコーチ)」で「【話し上手になる方法】毎日やればやるほどコミュニケーション能力が向上する！科学的根拠に基づく最高のコミュトレ法」と題した動画を公開した。



動画では、人前で話すのが苦手、会話が続かないといったコミュニケーションの悩みを抱える人に向け、科学的根拠に基づいた効果的なトレーニング方法を紹介。萩原氏は、多くの人が改善できない根本的な原因は「コミュニケーションの練習・学習不足」にあると指摘し、効率的にスキルを向上させるための具体的なワークを解説した。



萩原氏によると、仕事や人生で活かせるコミュニケーションを身に付けるには「『伝える力』と『聴く力』この2つの力をバランスよくしっかりと備えることが何よりも大切」だという。これらを鍛えるため、同氏は5つのトレーニング法を提案した。



1つ目は「1分間スピーチ」。あるテーマについて1分間で話す内容を考え、実際に1分間で話す練習で、「伝える力」に不可欠な構成力や時間意識が養われるという。



2つ目は「PREP法で日誌を書く」。Point（要点）、Reason（理由）、Example（実例）、Point（要点）の順で文章を構成するフレームワークを使い、日々の出来事や学んだことを書き出す。これにより、論理的に物事を考えて言語化する力が向上するそうだ。



3つ目は「テーマディスカッション」。これは「伝える力」と「聴く力」を同時に鍛えるトレーニングだ。自分の意見を主張するだけでなく、相手の考えを聞いて理解することで、多角的な視点や柔軟な思考が身につくという。



4つ目は「5分間インタビュー」。インタビュアーになりきり、相手に5分間質問を続けることで、相手への興味・関心を深め、コミュニケーションの基本となる「傾聴力」を高める。



5つ目は「フィードバックする」。インタビューの最後に、相手が話した内容を要約したり、感想を述べたりする。これにより、相手への理解度が深まり、より質の高いコミュニケーションにつながるという。萩原氏は、これらのトレーニングを毎日少しずつでも継続することが、コミュニケーション能力向上のための「一番の近道です」と語った。