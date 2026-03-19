新色や環境性能を強化し進化

2025年12月、トヨタの主力モデルとして長年親しまれてきた「カローラ」シリーズに、さらなる進化が加えられました。

日常使いから長距離移動まで幅広く対応する実用性と、時代に合わせたデザインや技術の更新が両立されており、今回の改良もその流れを汲んだものとなっています。

新色や環境性能を強化し進化

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「“新たな”カローラ」の姿です！ 画像で見る（11枚）

トヨタの英国法人は2025年12月2日、現地工場で生産されている「カローラ ハッチバック」（日本名：カローラスポーツ）および「カローラ ツーリングスポーツ」（日本名：カローラツーリング）の2026年モデルを発表しました。

今回の改良では、大幅なフルモデルチェンジではないものの、商品としての魅力を一段と高めるための細やかなアップデートが施されています。

そもそもカローラは、1966年に日本で初代モデルが登場して以来、長い歴史を積み重ねてきたモデルです。

その販売実績は非常に大きく、これまでに世界150以上の国と地域で累計5000万台以上を販売してきました。

この数字は、単なる人気車という枠を超え、世界的な定番モデルとしての地位を確立していることを示しています。

現在販売されているモデルは12代目にあたり、セダンやハッチバック、ワゴン、SUVといった多彩なボディタイプが用意されています。

英国市場では、ハッチバックとワゴン仕様であるツーリングスポーツが主に展開されており、用途やライフスタイルに応じた選択が可能です。

今回の2026年モデルで特に注目される変更点のひとつが、ボディカラーの拡充です。新たにマットグレーとダークグレーメタリックという2色が追加され、従来のラインナップに新しい個性が加わりました。

カラーは単なる見た目の違いにとどまらず、車の印象そのものを大きく左右する要素であり、今回の追加はユーザーの選択肢を広げる重要なポイントといえます。

新色のマットグレーは、トヨタの英国生産車として初めて採用されるマット仕上げの塗装です。

一般的な光沢のある塗装とは異なり、光の反射を抑えた独特の質感が特徴で、車体の曲線や面構成をより際立たせる効果があります。

そのため、同じボディデザインであっても、より立体的で洗練された印象を与える仕上がりとなっています。

なお、このカラーは英国での導入後、2026年から「オニキスグレー」という名称で他の欧州諸国にも順次展開される予定です。

一方のダークグレーメタリックは、落ち着いた雰囲気と上質感を兼ね備えたカラーです。深みのある色合いと繊細なメタリックの輝きによって、シンプルながらも高級感を感じさせる仕上がりとなっています。

派手さは控えめでありながらも、現代的で洗練された印象を与えるため、プライベートだけでなくビジネスシーンにも自然に溶け込む色といえるでしょう。

内装面においても改良が行われており、環境性能の面でリサイクル素材を活用したファブリック「サマラ」の採用が進められています。

この素材は耐久性に優れながらも柔らかな手触りを実現しており、快適性と環境配慮を両立しています。ハッチバックやツーリングスポーツ、さらには商用モデルにおいてもシートの背面やクッション部分に広く用いられ、内装全体の質感を維持しながら持続可能性を高めています。

また、ステアリングホイールやシフトレバーにはレザーに代わる素材が使用されており、細部に至るまで環境への配慮が徹底されています。

パワートレインには、トヨタが誇る最新世代のフルハイブリッド技術が採用されており、ハッチバックおよびツーリングスポーツには1.8リッターと2.0リッターのエンジンが設定され、いずれもスムーズで洗練された走行性能と優れた燃費性能、低排出ガス性能を兼ね備えています。

特に2.0リッターエンジンは最高出力178PSを発揮し、より力強い走りを求めるユーザーにも応える仕様となっています。商用モデルには1.8リッターエンジンが採用され、効率性と実用性が重視されています。

デジタル面でも進化が見られ、現代のニーズに応じたユーザー体験が提供されています。全グレードに標準装備される12.3インチのコンビメーターは表示内容のカスタマイズが可能で、ドライバーの好みに応じた情報表示を実現。

さらに、10.5インチのタッチスクリーンを備えたToyota Smart Connect＋マルチメディアシステムにより、クラウドベースのナビゲーションやリアルタイムの交通情報など、多彩な機能が利用できます。

安全面においても改良が加えられており、2026年モデルでは全グレードにドライバーモニターカメラが搭載されました。

トヨタセーフティセンスは、事故のリスクを低減するための各種機能を統合したシステムであり、ドライバーへの警告だけでなく、必要に応じてブレーキやステアリング操作を支援し、衝突回避や被害軽減に寄与します。

これらのシステムは無線アップデートにも対応しており、常に最新の状態を維持できる点も特徴です。

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このように、カローラは基本性能を着実に磨きながら、デザイン、環境性能、デジタル機能、安全性といった各分野でバランスよく進化を遂げています。

欧州においてもハッチバックやツーリングスポーツ、商用バンが現地生産され続けており、今後もトヨタの主力モデルとして重要な役割を担い続けていくでしょう。