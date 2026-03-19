お笑いタレントの今田耕司（60）が17日放送のテレビ東京「ありえへん∞世界」「開運！なんでも鑑定団」合体スペシャルに出演。帰宅した時に寂しくならない方法を伝授した。

アイドルデュオ「ROIROM」の浜川路己から「最近一人暮らしを始めたんですけど、実家にいた時みたいに、帰ってきた時に“ただいま”って言っちゃうクセがあって。“ただいま”って行った時に何とも言えない気持ちになるんですよね。これが結構寂しくて…、何か対処法ないですか｝と言われ、MCの「SUPER EIGHT」の村上信五から、「独身ベテラン」の今田に話が振られたもの。

今田は、マンションの玄関灯を付けて外出すると「夜帰ってきた時に、明かりがあって、家に誰かいるかもって」と言うと、浜川は「ちょっとツラ過ぎるかも…」と苦笑した。

「とろサーモン」の久保田かずのぶからも、廊下の上の照明を人感センサーにすると、通った時に明かりがついて「おかえり、おかえり、おかえり、みたいになる」と勧められた。

今田は「若い時にモデルガンを1個買って、家の中に侵入者がおるみたいな感じを自分で出す。それでカチャって開けて真っ暗なとこにゆっくり入るやん。それで緊張感を持ちながら（モデルガンを構えて）リビングまでたどり着いて“はあ、誰もいなかった”は、あんまり寂しくない」と言うと、共演者から笑いが上がった。

また、今田は人型ロボット「ペッパー」と10年“同居”しており、気付かれないようにリビングまで行くということもしていたと話すと、久保田から「早く結婚してくれ！聞いてられへんわ！もう」と突っ込みが入っていた。