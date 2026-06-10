さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。6月8日（月）に放送された同番組では、78歳の若手芸人である昭和ジェンズのノーマン・さかいが登場。“高齢若手芸人”ならではの悩みを語った。【映像】78歳の若手芸人が悩みを告白！意外な有名人との繋がりも!?今回は「TOKYO DREAM PARK開業記念 有明春祭り」で実施