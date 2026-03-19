日本代表の森保一監督（57）が19日に発表される英国遠征の日本代表メンバーに、センターバックを大量招集する方針であることが分かった。関係者によれば冨安健洋（27＝アヤックス）、伊藤洋輝（26＝Bミュンヘン）の復帰組を含め、通常より多い7選手が呼ばれるもよう。26年W杯メンバー発表前最後のテストマッチ2試合で、離脱中の板倉らも含めた海外組9人の熾烈（しれつ）なラストサバイバルが繰り広げられる。

森保ジャパンのサバイバルが最終局面を迎える。遠藤、久保ら多数の負傷者を抱える中、英国遠征2試合は5月下旬に予定されるW杯メンバー26人発表前の最後の活動。特に主力級の状態が不安視されるCB陣は、通例より1枠増の7人態勢で臨む可能性が浮上した。関係者の話によると、冨安、谷口、渡辺、伊藤洋、安藤、瀬古、鈴木淳が招集される見通しという。

14日スパルタ戦で664日ぶりに先発出場を果たした冨安は、1年9カ月ぶりとなる待望の代表復帰。コンディション面に不安を抱え、所属クラブで欠場が続いている伊藤洋、鈴木淳も招集にゴーサインが出たもようだ。今冬からドイツで研さんを積む安藤は、生き残りを懸ける立場。常連組の谷口、渡辺、瀬古も先発が確約されているわけではなく、23年9月トルコ戦以来2年半ぶりの欧州勢との対戦は試金石となる。

前回カタール大会以降、守備の要を担ってきた板倉（アヤックス）は2月から欠場が続くものの、実績と信頼は揺るぎない。昨夏に大ケガを負った町田（ホッフェンハイム）も復帰に近づいている。限られた椅子を懸けた争いは熾烈を極めそうだ。

《5・31W杯壮行試合はアイスランドと対戦》日本サッカー協会は18日、W杯北中米大会に臨む日本代表が、5月31日にMUFG国立での国際親善試合でアイスランドと対戦すると発表。6月11日（日本時間12日）開幕のW杯の壮行試合となる。世界ランク19位の日本は、同74位でW杯には出場しないアイスランドと通算3戦全勝。試合を終え、W杯事前合宿地のメキシコ・モンテレイに入る。