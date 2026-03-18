EASTとWESTの全10試合が行われた

明治安田J1百年構想リーグの第7節が3月18日に各地で開催された。

全10試合の結果を受けて、3月18日時点の最新順位表が公開されている。

EASTでは、鹿島アントラーズがFC町田ゼルビアに3-0で勝利し、勝ち点19で首位を独走。FC東京はジェフユナイテッド千葉に2-1で勝利し、勝ち点4差で鹿島を追う。FC町田ゼルビアは鹿島に敗戦し、3位に位置している。

WESTでは、ガンバ大阪がヴィッセル神戸と2-2からPK戦で勝利し、勝ち点13で首位に。ヴィッセル神戸は勝ち点12で2位、京都サンガF.C.がV・ファーレン長崎に2-1で勝利して勝ち点12の3位となっている。名古屋グランパスはサンフレッチェ広島に2-1で勝利し、勝ち点12で4位につけた。1位から4位までが勝点1差の中にひしめく状態となっている。

中位から下位にかけては、EASTの4位から6位に浦和レッズ（勝ち点11）、東京ヴェルディ（勝ち点11）、川崎フロンターレ（勝ち点10）が並ぶ。WESTの5位から7位にはサンフレッチェ広島（勝ち点11）、ファジーアーノ岡山（勝ち点11）、清水エスパルス（勝ち点10）が位置している。EASTの最下位は勝ち点5のジェフユナイテッド千葉、WESTの最下位は勝ち点3のアビスパ福岡となった。（FOOTBALL ZONE編集部）