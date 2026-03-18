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知っておきたい、人間関係の落とし穴。「絶対に我慢しない方がいいこと」とは？ストレスを溜め込む前にできる対処法

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カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で、「【要注意】人に絶対に我慢しない方がいいこと7選／大きなストレスにつながる内容がコレだ！」と題した動画を公開。対人関係でつい我慢してしまいがちなことの中に、実は自分を追い詰める危険なサインが隠されていると解説した。



Ryota氏は、多くの人が対人関係において「何かと我慢をしていないですか？」と問いかけ、世の中には「絶対に我慢しない方がいいことがある」と指摘する。



最初に挙げたのは「貸したものを返してもらうこと」だ。貸した側は「すごくもやもやする」一方で、借りた側は悪気なく忘れているケースが多い。返済を催促せずに我慢していると、貸した側のストレスは募るばかりである。Ryota氏は、そもそも大事な人間関係であれば貸し借りは避けるべきとしつつも、もし貸したのであれば、関係悪化を恐れずに返却を求めることが重要だと述べた。



次に「傷つく発言」について言及。たとえ相手に悪気がなく、コミュニケーションの一環だと思っていても、言われた側が傷ついているなら、その事実を伝えるべきだと主張する。我慢を続けると、相手は問題に気づかないまま同様の発言を繰り返し、結果的に関係性が損なわれる。そのため、「やめてほしい」という意思表示が、自分を守り、健全な関係を築く上で不可欠である。



さらに「からかい、いじられること」も我慢すべきではないという。これも一種のコミュニケーションとして捉えられがちだが、本人が不快に感じていれば、それは単なる攻撃に他ならない。特にコンプレックスを刺激するような「いじり」は、いじめに発展する危険性もはらんでいる。その場で「面白くないです」とはっきり伝えることで、相手に自分の境界線を示すことができる。



Ryota氏は、こうした一見些細な我慢の積み重ねが、やがて大きなストレスとなって爆発したり、静かに関係を終わらせる原因になったりすると警鐘を鳴らす。自分の感情に正直になり、適切に意思表示することが、結果的に自分自身と良好な人間関係を守ることにつながると結論付けた。