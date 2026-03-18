お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣さんが2026年3月17日にXで、16日に福岡市内で行われた映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」のプロモーションイベントが、「酷いものだった」として、MCの姿勢などを批判しつつ「止められなかった自分の責任」と謝罪した。

「実はステージに上がる前から嫌な予感はしていた」

西野さんは、映画「プペル」の「『九州初上映』となる試写会」の上映前の登壇イベントについて、「薄ら寒いイベントになってしまいました」「酷いものだった」と明かした。なお、映画本編の評判については「ビックリするぐらい良かった」とした。

西野さんは、「実はステージに上がる前から嫌な予感はしていたんです」という。

西野さんによると、担当のスタッフが出番前の打ち合わせで、｢もし良かったら、冒頭は、『みんなに会えて嬉しかばい』と博多弁で挨拶をしてください。これ、ウケるんで｣と提案してきた。西野さんは｢いや、難しいと思います｣と返したが、スタッフは｢いやいや、天海祐希さんも、この挨拶をしてウケてたんで｣と食い下がってきたという。

西野さんはこの挨拶について、天海さんやアイドルが言えば成立するが、西野さんにとっては「とってつけたような博多弁の挨拶は、もはや『博多を小バカにしている』とも取られかねない最悪のアプローチ」と評した。

西野さんは何度か｢これは、本当に大丈夫ですか？｣と提案を取り下げるように話をしたが、「『いやいや、これはウケるんです！』の一点張り」だったという。

西野さんは、

などと考え、最終的には提案通りの挨拶をすることに決めたとした。

MCを非難...「こんな感じでしょ』が透けて見える」

結果、「案の定、どえらい空気になりました」という。西野さんにとってそれは「織り込み済み」だったが、「問題はその後」だったという。

イベントにはMCがいたが、｢福岡の印象はどうですかぁ？｣｢福岡グルメで好きなものはありますかぁ？｣となど、「質問が全て上っツラなんです」とした。

また、MCは｢前作を観た皆、手を挙げてくださーい。『はーい』｣とも言っていたと例を挙げ、「ちょっと伝わりづらいかもしれませんが、根底の部分でお客さんのことをナメてるんですね。イベントのテンプレに当てはめた進行...というか」と、MCの対応を説明した。

さらに「極めつけ」として、MCが西野さんとともに登壇した俳優に対し、「マイクを通して突然ヒソヒソ話をし始めて、『ここに西野さんがいないと思って話してください。西野さんは裏で怖かったですか？』」と質問したことを挙げた。

この質問について西野さんは、「おそらく、ご本人的には、ちょっと笑いを取りにいっているんです。『やめやめー！丸聞こえやー！（ツッコミ）』みたいな」と分析する。

西野さんは、「お笑いが得意じゃないことも、トークが得意じゃないことも別にいいんです。 そんなものはコッチがフォローすればいいのだから」とする一方、MCは「根本的なところで『お客さんをナメていた』んですね。それは冒頭の挨拶ネタのところから。『映画の舞台挨拶って、こんな感じでしょ』が透けて見える」と指摘した。

そのうえで、

として謝罪した。