声優の佐倉綾音がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「佐倉綾音 論理×ロンリー」（水曜後10・00）の公式Xが18日に更新され、同日の放送について、佐倉が声帯炎によるのどの不調のため、番組を欠席することを発表した。

同Xに「緊急事態！」とし、「きょう3/18（水）の「佐倉綾音 論理×ロンリー」ですが、佐倉さんは、花粉症に伴う声帯炎による喉の不調のため、大事をとってお休みとなります（体は元気とのこと！）代役は今ブッキング中です！」と伝えた。

佐倉のコメントも掲載され、「申し訳ありません、佐倉綾音、本日お休みをいただく運びとなりました。花粉症デビューした上で本業を頑張りすぎてしまったようです。快方に向かってはいるのですが、声帯は使わないことでしか回復しないのでここで無理すると長引くかも……ということで大事をとらせていただくことになりました」と経緯を説明。

そして「つきましては代打の方をブッキングしていただいている最中なのですが……まだわたしもどなたにお願いするのか知らない状況です。オンエアまであと数時間ですが、調整までもう少々お待ちください！どなたなのだろう！代打の方、佐倉論理をよろしくお願いいたします！」としていた。