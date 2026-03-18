マイアミで行われたWBC決勝はベネズエラの劇的な勝利で幕を閉じた。日本は残念ながら準々決勝でそのベネズエラに敗れたが、大谷翔平をはじめ侍ジャパンの活躍は日本人の胸を熱くした。

【秘蔵】天皇陛下の始球式と色とりどりのリンクコーデ

3月8日に行なわれたWBC1次ラウンドの日本対オーストラリア戦。日本が勝利を収め、首位での決勝ラウンド進出が決まった記念すべき試合を天皇ご一家が現地で見届けたことは記憶に新しい。いわゆる「天覧試合」は1966年に昭和天皇が後楽園球場で観戦した日本対ドジャース戦以来、実に60年ぶりだった。2001年から放送作家として『皇室の窓』（テレビ東京系）の構成を担当するつげのり子さんは、この日のご一家は印象的な瞬間に溢れていたと振り返る。

「東京ドームに到着した時、お三方は満面の笑みを浮かべられていて。前々からこの日をとても楽しみにされていたことが伝わりました」

特に雅子さまの普段以上に柔らかい表情が印象に残ったとつげさんは続ける。

「雅子さまは中学時代、ソフトボール部を設立して、主力選手として活躍された経験がおありです。言ってしまえば弱小のチームだったのですが、奇跡的に区の大会で優勝したことがあります。その試合はラストボールをサードの雅子さまがキャッチしてゲームセットとなり、優勝が決まったそう。そんなソフトボール少女だった時のことを思い返していらっしゃったのではないでしょうか。楽しげな雅子さまをご覧になって嬉しく思われたのか、愛子さまもまた幸せそうな面持ちでした。終始、ご家族の仲の良さが垣間見える1日でしたね」

青の中でも明るく澄んだスカイブルー

当日、案内役を務めたのは前回大会で侍ジャパン監督だった栗山英樹氏。栗山氏へ熱心に質問が投げかけられ、特に愛子さまがチェンジアップの握り方を尋ねたシーンは「マニアックすぎる」とSNS上で話題となった。

「ソフトボール経験者の雅子さまだけでなく、陛下と愛子さまも大の野球好きでいらっしゃいます。陛下は初等科時代に野球を楽しまれ、ジャイアンツの末次利光選手の大ファンだったそうです。愛子さまもご両親と野球の試合を観戦されていますし、ときおりお住まいでも野球を遊びに取り入れていたようですよ。昨年の春の園遊会に女子ソフトボール元日本代表監督の宇津木妙子さんが出席して、その際、宇津木さんが雅子さまに『今度、皇后陛下に一度ノックをしたい』と伝えると、雅子さまは『うちの愛子が（上手です）』と返されたこともありました」（前出・つげさん）

天覧試合に先立って、SNS上では「お三方はユニフォームを着用されるのだろうか」という声も上がっていたが、当日は普段の公務と同様、フォーマルな装いでお出ましになった。しかし、その日のご一家のファッションは野球への愛が滲んでいたとつげさんは言う。

「お三方とも青を取り入れたリンクコーデでお出ましになりました。この日お召しになっていた青は青の中でも明るく澄んだスカイブルーでしたね。野球の醍醐味の1つは青空の下で白球を追いかけること。ただ、会場となった東京ドームには屋根がありますし、この日の試合はナイターでしたから青空が見えません。それでも、少しでも青空を感じられるよう、スカイブルーという色味をご一家で話し合って取り入れられたのではないでしょうか。それはやはり、野球やソフトボールの経験者で青空の下で白球を追いかけたことのあるお三方だからこそのアイディアだと思います」

青空を思わせる装いに身を包み、白球の行方を見守った天皇ご一家。その姿は、日本代表の活躍とともに、野球への深い愛を印象づけた――。