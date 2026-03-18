こども代表の永尾柚乃と、２児の父で教員免許を持つかまいたち山内が初タッグ！今までになかった教養バラエティ番組が放送決定「なんで勉強しなくちゃいけないの？」

テレ東では3月20日（金・祝）ひる12時55分から、「なんで勉強しなくちゃいけないの？」を放送します。

番組内容はそのままタイトルのとおり！誰もが一度は持ったことがあるであろう、「なんで勉強しなくちゃいけないの？」という疑問について、いろんな方面から答えを見つけにいきます。

400人に大調査！「あの勉強って必要だったの！？」

「なんで勉強しなくちゃいけないの？」柚乃ちゃんが、各界のプロフェッショナルに問いかける！ などなど

「そういえばこんなこと習ったなぁ」という大人なら誰しも共感できるテーマ、「あの勉強がこんなことに役立ってるの！？」という驚き。懐かしさと新しさ、どちらも満載の番組です。パパ・ママである出演者の方々の子育てトークにも注目です！

【みどころポイント】

■各界のプロフェッショナルに問いかける！松丸亮吾、成田悠輔、清塚信也にインタビュー

柚乃ちゃんが、各界のプロフェッショナルに「なんで勉強しなくちゃいけないの？」と直球で質問！「中学受験はしたほうがいい？」という質問に、松丸亮吾は何と答える？ 成田悠輔が考える「1番いい勉強」とは・・！？

■400人に大調査！「あの勉強って必要だったの！？」ランキング

「地図記号」「歴史の年号」「フレミングの法則」「円周率」などなど・・・そういえば習った！と思う勉強について街の人に聞き、ランキング化！圧倒的に多くの票を集めた1位は！？そしてそれは、なんで勉強しなくちゃいけないのか・・？

■専門家にも聞いてみた！なんで勉強しなくちゃいけないの？

「空想科学読本」の著者・柳田理科雄先生や、東大教授の西成活裕先生などなど、その道で超有名な専門家にもインタビュー！先生からは、意外な視点からの答えが・・！

■パパ・ママである出演者のスタジオトーク！「勉強しておけばよかったこと」「中学受験」「子育てマイルール」ほか



MCに加え、3児の母の横澤夏子とギャル曽根、2児の父のみなみかわ、現在妊娠中で未来のママである藤田ニコルがスタジオで勉強や子育てのことについてトーク！

《収録後のお二人にインタビュー》

Q：収録を終えての感想は？

山内 ：俺はすごく勉強になりました。天才と言われている人の話や意見が聞けたりして、 「おぉ！」と思うことが

結構あった。柚乃ちゃんは？

柚乃ちゃん：私が突撃インタビューをした成田さん・松丸さん、この2人にはいろんなことをお聞きできましたし、

清塚さんが教えてくれた音楽のことも勉強になりました！

Q：これは面白かったとか、もし次があったらどんなことがしたい、などあれば教えてください

山内 ：いろんな分野で成功してる人とかに、なんで勉強しなくちゃいけないのか？を聞きに行くというのは、すごく興味がありました。それこそ、孫（正義）さんであったり、大谷翔平さんなどスポーツで成功している人にも聞いてみたりとか、将棋の藤井（聡太）先生とか・・あらゆるジャンルの一流の人にこの質問をぶつけて聞いてみたいなぁと思いました。

柚乃ちゃん：次は２人で突撃インタビューしてみたいですよね！

山内 ：ぜひ聞きにいきたいよね！（笑）

Qふたりのペアはどうでしたか？

山内 ：そうですね、柚乃ちゃんに引っ張ってもらって・・・

柚乃ちゃん：いやいやいや（笑）

山内 ：楽しかったですね。

柚乃ちゃん：すっごく楽しかったですね。

今回やっぱり山内先生というのが、収録が始まってからすぐにすーっと入ってきて・・

山内 ：入ってきた！？

柚乃ちゃん：そう、入ってきた！

山内 ：よかった～笑

柚乃ちゃん：今通っている学校にも、山内先生にいてほしいなーと思いました！

山内 ：俺が学校にいたらとんでもないことになるよ！（笑）

≪スタッフコメント≫

■企画 井ノ上舞花（テレビ東京・営業局）

私は子どもを育てながら働くワーママです。子育てがヒントになり思いついたこの番組 、「なんで勉強しなくちゃいけないの？」。

まだ5歳の息子は、勉強のべの字もありませんが、近い将来を考えたときに、きっと「勉強しなさい」と言わないといけない時期がやってくると思いました。そうなったときにきっと聞かれるであろう、「なんで勉強しなくちゃいけないの？」という疑問。

これに対して、自分は親としてなんと答えるか？ みんなやってるから？いい大学にいくため？教養のある大人になるため・・？

正直、こんなことしか浮かんでこないのですが、納得してもらうためにはちゃんとこの問いに答えたいし、なんの役に立つのか、勉強する意味を教えてあげたい。ならばこれを番組にしてみようと思い、企画に至りました。

≪番組概要≫

【タイトル】

なんで勉強しなくちゃいけないの？

【放送日時】

2026年3月20日（金・祝）ひる12：55～14：05

【放送局】

テレビ東京

【配信】

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▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】

MC：永尾柚乃、山内健司（かまいたち）

スタジオ：横澤夏子、ギャル曽根、藤田ニコル、みなみかわ

VTR：松丸亮吾、成田悠輔、清塚信也ほか

【コピーライト】

Ⓒテレビ東京