なにわ男子・大橋和也「私事なんですけども」“推し”と横並びで緊張 USJで貴重ショット実現
7人組グループ・なにわ男子が18日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で『スーパー・ニンテンドー・ワールド』開業5周年アニバーサリー・イベントにスペシャルゲストとして参加した。
【写真】紙吹雪が舞う中…土管から登場したなにわ男子
任天堂のマリオや仲間たち、ドンキーコングなどのアトラクションが楽しめる人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年3月18日のグランドオープンから5周年となり、この日で6年目の朝を迎えた。
エリア一帯は「5周年アニバーサリー・デコレーション」で彩られ、5周年限定でヨッシーが登場する「ミート＆グリート」、マリオやルイージ、ヨッシーたちがエリア内を進むミニマーチ「キノコ王国で大冒険！わくわくスターハント・マーチ」、さらに限定フード＆グッズなど、見どころ盛りだくさん。
そこに駆けつけたなにわ男子は、マリオ、ルイージ、ピーチ姫、ヨッシー、キノピオと一緒に、「土管」を抜けて、巨大ケーキが飾られた「スーパースター・プラザ」（エリア入口）に登場。レアな集合ショットが実現した。
特にヨッシーの姿は貴重。大橋は「私事なんですけども、本当にめちゃくちゃヨッシー大好きで、メンバーカラーが緑で一緒なんですけど、横に立つのがすごいドキドキしてたんですけど。すごい励ましてくれて、緊張がほぐれました（笑）」と明かしていた。
【写真】紙吹雪が舞う中…土管から登場したなにわ男子
任天堂のマリオや仲間たち、ドンキーコングなどのアトラクションが楽しめる人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年3月18日のグランドオープンから5周年となり、この日で6年目の朝を迎えた。
そこに駆けつけたなにわ男子は、マリオ、ルイージ、ピーチ姫、ヨッシー、キノピオと一緒に、「土管」を抜けて、巨大ケーキが飾られた「スーパースター・プラザ」（エリア入口）に登場。レアな集合ショットが実現した。
特にヨッシーの姿は貴重。大橋は「私事なんですけども、本当にめちゃくちゃヨッシー大好きで、メンバーカラーが緑で一緒なんですけど、横に立つのがすごいドキドキしてたんですけど。すごい励ましてくれて、緊張がほぐれました（笑）」と明かしていた。