“令和の愛人”のキャッチコピーで知られるグラビアアイドルの真島なおみ（27）が、かつて俳優・山本裕典とプライベートで遭遇していた意外な過去を告白し、スタジオが騒然となる一幕があった。

【映像】山本裕典との絡みを告白した27歳グラドル＆セクシーな私服姿

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。3月17日に配信された回では、ホストとして奮闘する山本のVTRを見終えたスタジオで、真島が驚きのエピソードを切り出した。

ニューヨークの屋敷裕政から山本との面識を問われた真島は、「私は、はるか昔に……」と告白。森田が「一番ヤバかった時やん？」と、山本の全盛期を指して食いつくと、真島は「女友達に呼ばれて行ったら、その六本木のバーにいらっしゃった」と当時の様子を明かした。

「ウェーイ！みたいな感じで乾杯とかはした」と語る真島に対し、共演者らは「飲んでるなー！」と即座に反応。さらに森田が「口説かれたとかもない？」と執拗に追求すると、真島は「なかったと思う……思う」と、どこか含みのある回答。これには「怪しい」と声が上がり、森田が「まずそのバーに行ってる時点で、この子もだいぶヤバイ！」と断じると、スタジオは爆笑の渦に包まれた。