岩田剛典『超越ハピネス』MCを卒業！FANTASTICS八木勇征がアルピー平子祐希とダブルMCに就任

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三代目J SOUL BROTHERSの岩田剛典が、Eテレ『超越ハピネス』のMCを卒業。新年度からは、FANTASTICSの八木勇征が、平子祐希（アルコ＆ピース）とダブルMCに初挑戦することが決定した。

リニューアルを前に、新MCを迎えた特番『リセットは前進！ハラミちゃんでもハラミちゃんじゃなくても』が、3月28日に放送される。

■「挫折って決して無駄じゃないんだな」（八木勇征）

同性カップル、養子縁組をした親子など、互いの人生を認め合う1組の“超ハピメイト”を招いて、世間の固定観念を超越した幸せのカタチを語り合う番組『超越ハピネス』。新年度からは放送時間もリニューアルし、毎月最終土曜にレギュラー放送を予定。ナレーションは大谷舞風アナウンサーが担当する。

リニューアルを前に、新MCを迎えた特番『リセットは前進！ハラミちゃんでもハラミちゃんじゃなくても』を放送。音大時代に、周囲とのレベルの差を痛感してピアニストになることを諦め、IT企業に就職したハラミちゃん。仕事で行き詰まり、ひきこもりを経験するが、ストリートピアノに出会ったことで、「ハラミちゃん」として活動を始める。急に知名度が上がったことで精神的に不安定になった時期を支えてくれたのが、親友のゆきさんだった。「挫折を経験して人生をリセットすることが、マイナスにはならない」知られざるハラミちゃんの人生観、親友と見つけ出した幸せのカタチについて、ゲストのYOUを交えて語り合う。

■岩田剛典 コメント

■平子祐希 コメント

■番組情報

NHK Eテレ『超越ハピネス リセットは前進！ハラミちゃんでもハラミちゃんじゃなくても』

03/28（土）21:15～21:45

再放送：04/22（水）23:20～23:50

※「NHK ONE」で同時・見逃し配信（1週間）を予定

MC：平子祐希（アルコ＆ピース） 八木勇征（FANTASTICS）

ゲスト：YOU

ナレーション：大谷舞風アナウンサー

NHK Eテレ『超越ハピネス』

※4月からのレギュラー放送時間（※毎月最終土曜）

本放送：04/25（日）21:30～22:00

再放送：04/29（水）23:20～23:50

MC：平子祐希（アルコ＆ピース） 八木勇征（FANTASTICS）

■関連リンク

番組サイト

https://nhk.jp/chohapi

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