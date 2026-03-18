ロケバスの中で性的暴行を加えた罪などに問われた、お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の裁判で、被害を訴える女性が「本当に気持ち悪くて怖かった」などと証言しました。

■斉藤被告、初公判では「同意してくれていると…」

記者

「午前10時半すぎです。『ジャングルポケット』元メンバーの斉藤慎二被告を乗せた車が東京地裁に入ります」

17日、裁判所に姿を現したのは、斉藤慎二被告（43）です。

2024年7月、東京・新宿区に駐車していたロケバスの中で、初対面の20代の女性に対し、性的暴行を加えた罪などに問われています。

先週行われた初公判では、斉藤被告は「私の行為に同意してくれていると思っていました」と無罪を主張していました。

■女性の母親が証言

17日の裁判では、証言台のまわりがパーティションで仕切られ、被害を訴える女性の母親の証人尋問から始まりました。

女性の母親

「娘が被害にあった時の様子から、本日に至るまでの様子を証言しに来ました」

事件当時は同じ家で生活していたといいます。

女性の母親

「テレビの撮影に行くということで、緊張とワクワクしているような感じに見受けられました」

しかしその後、出かけた娘から連絡が…。

■娘からLINE“斉藤めちゃ気持ち悪い”

女性の母親

「娘から『ジャングルポケットの斉藤めちゃ気持ち悪いんだけど。私にチューしようとしてきた』という内容のLINEが来た」

家に帰ってくると、斉藤被告から性的被害を受けたと伝えたといいます。

女性の母親

「娘は『よくテレビとかで同じようなことをされた人の報道があって、なんでと思っていたけど、その人たちの気持ちが今やっと分かった』と言いました。死にたいと」

斉藤被告は終始、うつむき加減で話を聞いていました。

■被害訴える女性 リモートでの証人尋問

次に証人として出廷したのは、被害を訴えた女性本人。精神的負担に配慮し、別の場所からリモートでつなぐ形での証人尋問となりました。

検察側

「ロケ以前から被告人のことは知っていましたか」

被害を訴える女性（20代）

「売れっ子で人気な芸人というイメージでした」

検察側

「被告人と初めてあった場面は」

被害を訴える女性

「ロケバス内です。朝、集合場所に行ってロケバスに入るように促され、中に斉藤がいました。気さくに話しかけてくれて人柄のいい人だと思いました」

■女性「本当に屈辱的で気持ち悪くて怖かった」

しかし…

被害を訴える女性

「『本当にかわいいね、モテるでしょ』『芸人と飲んだことある？』と質問されました」

その後、女性は被害を受けたと言います。

被害を訴える女性

「本当に屈辱的で気持ち悪くて怖かった。妻子もいるのに仕事中のロケバスでキスするなんて、異常なんじゃないかと怖くなりました」

■強く抵抗しなかった理由「今後の活動への影響考えた」

強く抵抗しなかった理由について問われると、「相手を怒らせてしまったら何をされるか分からない。今後の活動への影響も考えたし、私が声をあげたら大事になると考えたから」と答えました。

斉藤被告は手をひざに置き、被害を訴える女性の話を伏し目がちに聞き、時折メモをとる様子もありました。

女性は斉藤被告からの示談の申し入れを断るつもりであることを明らかにした上で、次のように話しました。

被害を訴える女性

「自分の罪を認めて二度と行わないでと思います。実刑を求めたいです」

◇

今後、斉藤被告本人への被告人質問が行われる見通しです。

（3月17日放送『news zero』より）