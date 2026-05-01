上司から呼びだしをくらったとき、最悪の想像ばかりしてしまった経験はないだろうか。叱られるかもしれない…、転勤を言い渡されるかもしれない…。こうした漠然とした不安を解消するには、メモが有効だという。人気精神科医が科学的知見に基づいたメモの取り方を教える。※本稿は、精神科医の和田秀樹『落ち込まない 考えすぎない気持ちの整理術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。頭の中で