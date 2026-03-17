可愛いミニサイズだよ♡【マクドナルド】大人も夢中になりそう！「新作ハッピーセット」

【マクドナルド】で2月27日より配布中の「新作ハッピーセット®」のおもちゃも、いよいよラストとなる第3弾がスタート！ 第1弾・第2弾で登場した全18種類のおもちゃが選べるため、取り逃したおもちゃをゲットするラストチャンスです。そこで今回は、大人も心くすぐられる新作おもちゃを紹介します。

ちょこんと置くだけでもう可愛い

第1弾で登場した「マクドナルド テーブルブース」。ブランドカラーである赤と黄色のバイカラーになったブースは、置いてあるだけでカラフルでポップな印象を演出してくれます。ミニチュアでも存在感抜群なので、お部屋のワンポイントとしてインテリアのように飾っても可愛いはず。

ギミックも楽しめるバーガーグリル

同じく第1弾のおもちゃ「マクドナルド バーガーグリル」では、おもちゃに仕掛けられたちょっとしたギミックにも注目。グリルの蓋を開けると、中にはビーフパティが2枚並んだ鉄板が入っています。鉄板部分は回転するようになっていて、裏返すと焼き加減の異なるビーフパティが。ミニチュアとしての可愛さ、パティの焼き加減を変えて遊べるおもちゃとしての面白さも揃っています。

タッチパネル式注文端末までミニチュアに！？

「マクドナルド タッチパネル」は、今ではすっかりお馴染みとなったタッチパネル式の注文端末をミニチュアにしたおもちゃ。パネル部分は、表裏にイラストが描かれたカード式のため、自由に画面を変えられます。実際のメニュー画面をモチーフにしたイラストを選べば、よりリアルな雰囲気を楽しめそう。

実際に走っているところも見てみたい

真っ白な荷台に映えるマクドナルドのロゴマークが可愛い「マクドナルド トラック」。実際に道路を走っている姿を見かけたら、ついつい目で追いかけてしまいそうです。タイヤが動くので、手で押してトラックを走らせることも。運転席部分の赤、荷台の白、ロゴの黄色、3色の組み合わせがシンプルながらも存在感を放っています。

おもちゃとしてもインテリアとしても心くすぐられる【マクドナルド】の「新作ハッピーセット」。全種類ゲットできる第3弾は、3月13日から19日までの1週間だけなので、気になる人は忘れずにチェックして。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる