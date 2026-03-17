綾瀬はるか、ユニクロCMで再び“上半身裸”の露出過多…再燃した「裸でいる意味がわからない」違和感指摘の声

3月16日、ユニクロの公式Xが更新され、女優・綾瀬はるかが出演するCMが、今年も放送開始されることが告知された。だが、このCMは、2025年に少なからず波紋を広げていたことが記憶に新しい。

「今回、放送開始が発表されたのは、同社のブランド『エアリズム』のブラトップのCMです。綾瀬さんは、2021年から同社の『LifeWear』のスペシャルアンバサダーに就任し、多くのCMに出演しており、エアリズムのCMも、2025年3月から春〜夏の時期にかけて放送されてきました。なかでも話題になったのが、『LifeとWear/親友』編です」（芸能担当記者）

CMでは、朝日のなか、綾瀬が画面に背中を向けながら、上半身裸でホテルの窓辺に立つシーンから始まる。回想シーンでは、綾瀬が友人女性の前で泣き崩れる場面が描かれており、朝起きてきた友人から「元気になった？」と声をかけられた綾瀬は「うん」と微笑んだ。エアリズムのブラトップを身にまとうと、2人で海に向かい、綾瀬が「バカヤロー！」と叫ぶ姿でCMは締めくくられている。

冒頭から“上半身裸”という演出は、インパクトこそ大きかったが、「なぜわざわざ脱がせたのか？」という疑問を抱いた人が多かったようだ。放送が始まった当時から、X上では《綾瀬はるかの上裸（背中だけだけど）に必然性ある？》《綾瀬はるかが上半身裸でいる意味がわからない》などと、違和感を指摘する声が相次いでいた。

「CMでは、あくまで綾瀬さんらしいナチュラルな雰囲気は崩れておらず、健康的な美しさを感じさせるものでした。アクションにも強く、日々トレーニングに励んでいることで知られる綾瀬さんは、イベントで露出度の高いドレスを着こなす機会も多く、こうした演出にあまり抵抗がなかったのかもしれません。

ただ、あまりの脱ぎっぷりには戸惑いの声が多く、どうしても疑問が広がってしまったようです。当時はずいぶん騒がれましたが、今年も特に内容は変わらず、放送が始まっています」（同前）

Xでは、今年の放送開始を告げる投稿をうけ、当時の物議が再燃しているようだ。

《ユニクロのスタッフっていつも綾瀬はるかを裸にしてるよね。全然自然な演出じゃないし。いい加減こういうのやめたら？全然イメージ良くないよ。》

《なんか裸にさせられて可哀想。》

涼やかなイメージを演出するためなのかもしれないが、今年も波紋を呼びそうだ。