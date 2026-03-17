「黒崎さんの一途な愛がとまらない」最終回直前 ピュアな二人の恋に最大の試練が！クランクアップ写真も一挙公開
豊嶋花＆山中柔太朗（M!LK）W主演 日本テレビ系「黒崎さんの一途な愛がとまらない」。3月17日（火）24:34〜25:04放送の第11話は、最終話（第12話）まであと1話。黒崎さん（山中柔太朗）がプロポーズを撤回し、まさかの破局!? ピュアな二人の恋に最大の試練がやってくる！
小春（豊嶋花）と黒崎さんの恋の行方が気になる場面写真を公開！二人の切ない表情の理由とは!?
第11話のあらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/deep-kurosakisan/story/
そして、ピュアな世界観で個性的なキャラクターを演じたキャスト達のクランクアップ写真を一挙公開！
◆TVerオリジナルストーリー「黒崎さんの一途な愛のつづき」全5話 配信中！
TVerオリジナルストーリー全5話には、本編「黒崎さんの一途な愛がとまらない」の各話における重要な展開の伏線がちりばめられている。また、Huluでは「黒崎さんの一途な愛がとまらない」第1話から最新話まで、いつでも全話配信中。
TVer：https://tver.jp/series/srrejzzg0i
◆イントロダクション
父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生 白瀬小春（しらせこはる）。
いつものように、“できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた――。
そのとき「この10億円で、僕と結婚してください」
……え？あまりに突然すぎて、手が止まる。
思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、目だけはまっすぐでウソのない青年・黒崎絢人（くろさきあやと）。
しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家!?
ひたすら一途で、まっすぐで、ちょっとズレてて、止めようとしても止まらない黒崎さんの“暴走気味な愛”。
そして、その予測不能なアプローチに、少しずつ心を揺さぶられる小春。
おにぎり屋の女子高生 × 恋に不器用な天才小説家。
突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE！
恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー！
◆番組概要
日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト
毎週火曜 24時24分〜24時54分放送 （全12話予定）
TVer・Hulu 毎話放送後配信開始
出演：
豊嶋花 山中柔太朗（M!LK）
大西利空 竹森千人 西山蓮都 佐藤大空 キタキマユ 上原あまね 中山碧瞳
石川恋 稲葉友
原作：岡田ピコ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）
脚本：齊藤よう 乾なつみ
演出：川崎僚 平井淳史 森美春
音楽：はらかなこ
主題歌：Sakurashimeji『恋春日和』（SDR）
制作：関根龍太郎
プロデュース：小林拓弘 岩倉達哉
プロデューサー：伊藤裕史 大西結衣 熊谷喜一
共同プロデューサー：礒田佳菜恵 今川広樹
協力プロデューサー：吉川恵美子
制作協力：S・D・P ヘッドクォーター AX-ON
製作著作：日本テレビ
番組公式HP・SNS
ホームページ：https://www.ntv.co.jp/deep-kurosakisan/
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公式ハッシュタグ：#黒崎さん