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「患者を道具コレクターにしているだけ」受付にケアグッズが並ぶ歯医者はおかしい、歯科医が明かす物販の罠

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が自身のYouTubeチャンネルで「【暴露】受付に口腔ケアグッズが並ぶ歯医者がヤバい理由」を公開した。動画内で前岡先生は、歯科医院の受付で多種多様な口腔ケアグッズを販売している医院に対して、「医療ではなく物販を優先している」と苦言を呈し、予防の本質について語った。



動画の前半では、多くの人が良かれと思って使っている歯磨き粉の弊害について言及した。歯磨き粉に含まれる発泡剤によって口内が泡だらけになり、本来磨くべき歯と歯茎の境目が物理的に見えなくなると指摘。フッ素の虫歯予防効果は認めつつも、プラークの除去には物理的なブラッシングが不可欠だとし、「むしろ予防を頑張りたい人ほど今すぐ歯磨き粉をゴミ箱に捨ててほしい」と警鐘を鳴らした。



中盤では、用途に合わせて何種類もの歯ブラシを勧める風潮に疑問を投げかける。「本当に正しい磨き方の原理原則さえ知っていれば、歯ブラシは一本あれば十分」と断言。特別な道具に頼らせる指導は根本的な解決にならず、「患者さんを道具コレクターにしているだけ」とその姿勢を非難した。さらに、マウスウォッシュについても、強力なバリアを張るバイオフィルムの内部には浸透せず、逆に口内の善玉菌まで殺して細菌バランスが崩れるリスクがあると解説している。



終盤、前岡先生は「本来口腔ケアグッズは歯科医師や歯科衛生士が処方するもの」であり、患者に勝手に選ばせる販売手法は誤りだと主張。視聴者に対して、高価な道具や特別な成分に惑わされることなく、手鏡で自身の口内を観察し、シンプルな歯ブラシを用いた確実なケアを実践するよう呼びかけた。