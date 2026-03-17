豊川用水の最大の水源で、愛知県新城市にある宇連ダムの貯水率が、きょう（17日）午後3時半に0%になりました。

【写真を見る】【速報】宇連ダムの貯水率0％に 自然放流できない状態 午前中からダムの水をポンプでくみ上げる“緊急取水”も 愛知･豊川用水

新城市の宇連ダムは、バンテリンドーム17個分、約2800万トンもの水を貯めることができるダムですが、きょう午後3時半に貯水率が0%になりました。

貯水率0%とはダムの最低水位を下回り、自然には放流できない状態のことで、宇連ダムで貯水率が0%になるのは、2019年5月以来です。

深刻な水不足で節水さらに強化

午前11時ごろには、ダムの底に残る水をポンプでくみ上げる緊急取水を開始。ダムの底の水を使うのは、宇連ダムの運用が始まった1968年6月以降で初めてで、貯水率0%となっても、今後10日ほどは下流に水を流せるということです。

宇連ダム周辺ではことし1月の降水量がわずか1ミリだったほか、3月も18ミリで平年の9%と、雨の少ない状態が続いています。

深刻な水不足を受け、豊川用水では去年8月から節水が行われていますが、きょう午前9時から節水率が引き上げられ、水道用水は25%、農業・工業用水は45%となっています。