ATX 3.1対応の大容量1,200W電源ユニット
ATX 3.1対応の大容量1,200W電源ユニット
TOUGHPOWER PT 1,200W
株式会社アスクは、ThermaltakeのATX電源ユニット「TOUGHPOWER PT」シリーズを3月20日（金）に発売する。容量は1,200Wと1,000Wを用意しており価格は前者が2万9,800円前後、後者が2万6,800円前後の見込み。
TOUGHPOWER PTシリーズは、ATX 3.1規格に準拠したフルモジュラー式電源ユニット。80PLUS PlatinumおよびCybeneticsの両評価基準でPLATINUM認証を取得しており、変換効率や力率、待機電力に優れるとしている。PCI Express 5.1（PCIe 5.1）に対応しており、12V-2x6コネクタを標準でサポートしている。
DC/DCコンバータはLLC方式。内蔵コンデンサはすべて日本製の105℃コンデンサを採用。高負荷環境における安定性と耐久性を謳う。付属のケーブルはフラットタイプ。冷却ファンには135mm径のハイドロリックベアリングファンを用いており、静音性にも配慮した。
10年間の新品交換保証がつく。
TOUGHPOWER PT/1200W ATX3.1 PLATINUM 型番：PS-TPP-1200FNFAPJ-1 定格出力：1,200W 電源規格：ATX 3.1 PFC（力率改善回路）：Active PFC 搭載ファン：135mmファン ケーブルタイプ：フルプラグイン 80PLUS認証：80PLUS Platinum Cybenetics認証：PLATINUM/A 入力電圧：100～240V 入力周波数範囲：50～60Hz 入力電流：10～15A 出力：+3.3V（20A）/ +5V（20A）/ +12V（100A）/ -12v（0.3A）/ +5VSB（3A） コネクタ：24pinメイン×1 / 4+4pin ATX12V×2 / 12+4pin 12V-2x6×2 / 6+2pin PCIe×5 / 15pin SATA×6 / 4pinペリフェラル×4 最大動作温度：40℃ MTBF（平均故障間隔）：10万時間 保護装置：過電流/過電圧/低電圧/過負荷/ショート回路/低温度 外形寸法：150×86×140mm 保証期間：10年間新品交換保証
TOUGHPOWER PT/1000W ATX3.1 PLATINUM 型番：PS-TPP-1000FNFAPJ-1 定格出力：1,000W 電源規格：ATX 3.1 PFC（力率改善回路）：Active PFC 搭載ファン：135mmファン ケーブルタイプ：フルプラグイン 80PLUS認証：80PLUS Platinum Cybenetics認証：PLATINUM/A 入力電圧：100～240V 入力周波数範囲：47～63Hz 入力電流：最大15A 出力：+3.3V（20A）/ +5V（20A）/ +12V（83.3A）/ -12v（0.3A）/ +5VSB（3A） コネクタ：24pinメイン×1 / 4+4pin ATX12V×2 / 12+4pin 12V-2x6×1 / 6+2pin PCIe×5 / 15pin SATA×6 / 4pinペリフェラル×4 最大動作温度：40℃ MTBF（平均故障間隔）：10万時間 保護装置：過電流/過電圧/低電圧/過負荷/ショート回路/低温度 外形寸法：150×86×140mm 保証期間：10年間新品交換保証