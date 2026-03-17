3月17日 発売 【「ギベットルーム」1巻】 価格：858円 【「追放惰天使ギリギリギルティメルトダウン」1巻】 価格：858円

「ギベットルーム」第1巻 書影

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竹書房は、マンガ「ギベットルーム」のコミックス1巻および、「追放惰天使ギリギリギルティメルトダウン」のコミックス1巻を3月17日に発売する。価格は各858円。

「追放惰天使ギリギリギルティメルトダウン」第1巻 書影

恐怖と混沌の部屋を生き延びろ！ 「ギベットルーム」1巻発売

「ギベットルーム」は、「魔法使いと赤のピルグリム」や読み切り「キメラ51」などで知られる羊歯氏によるホラー・ファンタジー作品。羊歯氏の魅せる狂気の世界で、少女は待ち受ける恐怖に立ち向かう。心を震わせる異色冒険譚。

□「ギベットルーム」竹コミ！連載ページ

【あらすじ】

少女の記憶、感情、人間性──はパズルのピースのように砕かれた。

全てを失った少女・レイシーは混沌の迷宮へと突き落とされる。

一歩踏み入れば死と恐怖が支配するギベットルーム。

それでも少女は扉を開く。

失くした「自分」を探すため。

奇才が描くカオス・ホラー・ファンタジー、開幕！

試し読み

【「ギベットルーム」第1巻】

作者：羊歯氏

判型：B6

ページ数：160ページ

「ギベットルーム」第1巻 帯あり

限界カス天使の怠惰なる生き様を見よ！ 「追放惰天使ギリギリギルティメルトダウン」第1巻

「追放惰天使ギリギリギルティメルトダウン」は、奇抜な世界観と奇妙なキャラクター、奇怪なシナリオを特徴とした躯咲マドロミ氏の作品。ゲーマーズで「追放惰天使ギリギリギルティメルトダウン」第1巻を購入すると特典「4Pブックレット：『堕天使メルトダウン密着インタビュー』」が付いてくる。

□「追放惰天使ギリギリギルティメルトダウン」竹コミ！連載ページ

【あらすじ】

怠惰の罪で天界を追放された大天使・メルトダウン。

彼女に課された使命は人間界で惡魔を狩り、ギルティポイントを溜めること。

100万ギルティポイントを溜めれば天界に帰ることができるのだが、今日もメルトダウンは「何もしない」ことに全力を尽くす……！

怠惰・無気力・適当なる惡魔狩りの物語が幕を開ける──のか？

試し読み

ゲーマーズ書店購入特典「4Pブックレット：『堕天使メルトダウン密着インタビュー』」

【「追放惰天使ギリギリギルティメルトダウン」第1巻】

作者：躯咲マドロミ氏

判型：B6

ページ数：144ページ