侍ジャパン投手陣に欠けていた“要素”

野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ代表戦で逆転負けを喫し、大会連覇の夢は潰えた。米紙カリフォルニア・ポストのディラン・ヘルナンデス記者は14日（日本時間15日）、侍ジャパンのチーム編成に対し“苦言”を呈する記事を公開した。

ヘルナンデス記者は「侍ジャパンの自己喪失がWBCの惨事を招いた」のタイトルで記事を寄稿。日本代表が違いを生み出せる“唯一の分野”でもあった「投手力」で、進化を実現できなかったことが、ベスト8に終わった原因だと指摘した。理由としてあげたのは有力投手の不参加。「彼らにはどうにもできない事情だった」と前置きした上で、大谷翔平投手（ドジャース）が打者に専念し、佐々木朗希投手（ドジャース）と千賀滉大投手（メッツ）が不在だった影響を指摘した。

続けて、選出されなかったNPB投手にも言及。ソフトバンクの杉山一樹投手、オリックスの山下舜平大投手、阪神の才木浩人投手らの名前を挙げ「チームに入れることができた剛腕投手も他にいた」と、力で勝負する剛腕投手がブルペンにいなかったことが、ベネズエラに逆転される原因になったと分析した。

同記者は「これは勝利の設計図ではなかった。大惨事の元だった。（それによって受けた）罰は厳しかった」と、侍ジャパンの投手編成を批判。「日本が国際野球で再び世界一の座を取り戻すには、時代に合わせて変わる必要がある。しかし、相手の野球をそのまま真似てはいけない。かつて日本を他国と違う存在にしたその特質を失ってはならない」と厳しい言葉を並べ、侍ジャパンが目指すべき方向性を示唆した。（Full-Count編集部）