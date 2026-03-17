自身の体質に関する勇気ある告白がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】ヒゲを処理することで炎症やニキビが

「私女なのにめちゃくちゃ髭が生えてます」



とInstagramに動画を投稿したのはコンプレックスを強みにするインフルエンサーのカーリーガールリンさん。



くせ毛を活かすカーリーガールリン(@curlygirl.rin)がシェアした投稿

思春期の頃からヒゲや体毛が濃く、異性にからかわれたりしたことからコンプレックスを抱いていたというリンさん。その処理のため、成人した今もあごや首にはニキビ、炎症が絶えないということだ。



女性にヒゲと言うと意外に思うかもしれないが、同じような悩みを抱えている女性は多いようだ。



「女の人でも髭が生えて困っている人いますか？」



リンさんの呼びかけに対し、SNSユーザー達からは



「私も同じように濃いヒゲが生えてきます。数年前はびっしり生えていて辛くてずっとマスクで隠し、医療脱毛しました。しかしまた生えてきています

全身濃いです！そして多嚢胞です。お医者さんに相談したら日本人で濃い人は珍しいと言われました。確か欧米の方には多いとか。。。うろ覚えですが。



私だけが濃いと思っていたので、同じ様な方からのコメントがあり、私だけじゃなかったんだと心強くなりました。」

「勇気ある投稿に驚きました。同じような方々に出会えて嬉しいし、みんなを応援したくなります。

まさに、男性ホルモンが多いが故なんですよね。私もそうです。特に治療してないですが……。」

「同じような人たくさん居てびっくりしました！ 初めてSNSで共感を得ました。ありがとうございます」



など数々の共感の声が。



今回の投稿についてリンさんにお話を聞いた。



ーー髭が生えることによるストレス、不具合について。



リン：私の場合、思春期の頃から顔の毛が濃いことに悩むことがありました。女性の場合、体毛の話はなかなか人に相談しにくいことも多く、「自分だけなのでは」と感じてしまうこともありました。異性からも指摘をされて本当に恥ずかしい思いもしてきました。



ただ、同じような悩みを抱えている方は実際には少なくないと感じています。女性の体やホルモンバランスには個人差があり、その一つとして体毛の悩みを抱える方もいるのではないかと思います。



ーー原因としてわかったことは？



リン：後にPCOS（多嚢胞性卵巣症候群）と診断されました。PCOSは多くの女性にみられると言われており、ホルモンバランスの影響で体毛や肌の悩みが出ることもあります。現在は医師の指導のもと体調管理を行いながら、生活習慣や食事などにも気をつけて向き合っています。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



リン：投稿後、同じような悩みを抱えているという方から多くのメッセージをいただきました。現在、動画の再生合計は500万再生回数を超えていますが、「自分だけだと思っていた」「少し安心した」といった声もあり、このような悩みを共有することの意味を感じました。



女性の体の悩みは人に言いづらいことも多いですが、こうした話題が少しでもオープンに話せるきっかけになればいいなと思っています。



◇ ◇



東大病院女性診療科・産科／女性外科のホームページによると、PCOSは月経のある年代の女性の約15%がかかっているとされている頻度の高い病気。生殖機能異常と代謝異常が複雑に絡み合った症候群で、多毛や肌荒れだけでなく生理不順や不妊にも繋がるそうだが、早期発見できれば治療の選択肢は格段に広がる。思い当たる症状のある人は、ぜひ医師の診察を受けていただきたい。



くせ毛を活かすカーリーガールリン(@curlygirl.rin)がシェアした投稿

なお今回の話題を提供してくれたリンさんはくせ毛やウェーブヘアを活かすヘアケアブランド「Curly Me」を運営。日本では「直すもの」と考えられがちなくせ毛だが、自分の髪をそのまま楽しめる選択肢を広げようとさまざまな活動を展開している。ご興味ある方はぜひブランドサイトをご覧いただきたい。



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）