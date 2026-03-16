「いざ、さらば……」マクドナルド、“卒業”を報告「ハッピーセットが終わるのかと思ってるビビった」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は3月16日に投稿を更新。一部の商品がラインアップからなくなることを発表しました。
【画像】マクドナルドの商品が“卒業”
「まだまだちっちゃな私たちですが、ビッグな存在になれるよう新たな一歩を踏み出します。また会える日を楽しミニ」とのことです。
コメントでは、「マジかよ、まだ全然揃ってない」「パワーアップして戻ってきてくださいね」「待って、まだハッピーバッグとマクドナルド店舗が出てない」「欲しかった…」「ハッピーセットが終わるのかと思ってるビビった」「あと4日間、食べつづけます！！泣」「スパンが早すぎるんだよな」「人気キャラとのコラボより全然よい」など、さまざまな声が上がりました。
【画像】マクドナルドの商品が“卒業”
「あと4日間、食べつづけます！！泣」同アカウントは「いざ、さらば……」とつづり、画像を1枚載せています。画像で「来る2026年3月19日。ミニチュアマクドナルドは、ハッピーセットを卒業します」と報告。「思えばこの3週間、マクドナルドという学舎でみなさまと過ごす中でかけがえのない思い出が沢山できました」と、振り返っています。
コメントでは、「マジかよ、まだ全然揃ってない」「パワーアップして戻ってきてくださいね」「待って、まだハッピーバッグとマクドナルド店舗が出てない」「欲しかった…」「ハッピーセットが終わるのかと思ってるビビった」「あと4日間、食べつづけます！！泣」「スパンが早すぎるんだよな」「人気キャラとのコラボより全然よい」など、さまざまな声が上がりました。