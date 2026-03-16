「TOPIX先物」手口情報（16日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限2万4417枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月16日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万4417枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 24417( 23967)
ABNクリアリン証券 16441( 16326)
バークレイズ証券 9682( 9519)
モルガンMUFG証券 6908( 6888)
ゴールドマン証券 10935( 6459)
JPモルガン証券 6015( 4803)
ビーオブエー証券 4469( 2569)
サスケハナ・ホンコン 1754( 1754)
野村証券 1590( 1206)
シティグループ証券 2467( 1062)
ドイツ証券 912( 912)
日産証券 744( 744)
BNPパリバ証券 1074( 629)
大和証券 600( 476)
UBS証券 559( 400)
みずほ証券 353( 353)
SMBC日興証券 2161( 346)
広田証券 341( 341)
SBI証券 342( 236)
インタラクティブ証券 192( 192)
三菱UFJeスマート 34( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース