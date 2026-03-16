2026年3月17日は「最強トリプル吉日」！ 一粒万倍日×寅の日×大安に金運を逃す「NG行動」とは？
2026年3月17日は、「一粒万倍日」「寅の日」「大安」という強力な3つの吉日が重なる、2026年でも指折りの開運日。金運や新しいスタートに強い追い風が吹く、見逃せない吉日です。
お金に関する行動や未来につながる挑戦を始めるには絶好のタイミング！ 金運アップのチャンスを味方につけるためにも、この日の過ごし方をチェックしておきましょう。
3月17日にやってくる吉日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、開運パワーにあやかってくださいね。
▼一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）
一粒万倍日は、「たった一粒の籾（もみ）でも、やがて万倍にも実り立派な稲穂になる」という意味を持つ、非常に縁起のよい吉日です。
この日に始めたことは、どんなに小さな一歩であっても、やがて大きく育ち豊かな実りになるとされるため、「何かを始めること」にご利益がある日。
人生の転機となるような新しい挑戦や、キャリアアップのための勉強、習い事、講座の受講、趣味など、「大きく成長させたいこと」を始めるのにピッタリなタイミングです。
また、一粒万倍日は金運とも相性のよい日。新規事業の立ち上げや投資、副業のスタート、お財布の新調など、お金にまつわる行動を始めるのにも最適です。金銭的な豊かさにつながることをスタートさせると、やがて大きな実りとなって返ってくるでしょう。
さらに、神社へ参拝すると「ご利益が万倍に増える」ともいわれています。運気をさらに高めたい人は、ぜひ祈願してみてください。
▼寅の日（とらのひ）
「虎は千里往（い）って千里還（かえ）る」といわれることから、寅の日は「出したお金が戻ってくる」あるいは「旅先から無事に帰着する」象徴とされています。そのため、大きな買い物や旅行の出発に最適です。
特に金運との相性がよく、使ったお金がやがて巡り巡って戻ってくるといわれることから、「金運招来日」とも呼ばれています。まとまった支払いや大きな買い物など、お金を使う予定がある場合はこの日の支払いがおすすめです。
また、投資、口座開設、お財布の新調、宝くじの購入など、お金にまつわるあらゆる行動にも適しています。新規事業や副業など、金銭的な豊かさにつながるビジネスを始めるのもいいでしょう。この日に始めたことは、やがて大きな富となって返ってくるはずです。
▼大安（たいあん）
大安は、六曜の中で最も縁起がよいとされる大吉日。「大いに安らかな日」という意味を持ち、その名のとおり、穏やかで安定した運気に包まれる日とされています。
先勝や先負のように時間帯による吉凶がなく、一日中安心して行動できるのが大安の特徴。よくない時間を気にすることなく、どの時間帯でも物事がスムーズに進みやすいといわれているため、大切な予定や契約、結婚式やパーティーなどのイベント、新しい挑戦をスタートさせるのに最適な日といえるでしょう。
また、大安はほかの吉日と重なることで、その開運パワーをさらに高めてくれるといわれています。一粒万倍日や寅の日と重なる3月17日は、相乗効果によって運気がぐっと高まり、物事が理想の方向へと導かれていくはずです。
特に金運との相性が抜群なため、「お金にまつわること」と「将来の収入につながる挑戦」が開運アクションとなります。
また、新しいことを始めるのもよい日。勉強や習い事、講座の受講など、自分の成長や未来につながる一歩を踏み出すことで、その小さな行動がやがて大きな実りへと育っていくかもしれません。
さらに金運を高めたい人は、七福神の一柱である毘沙門天を祭る神社やお寺への参拝もおすすめ。寅の日は毘沙門天の縁日でもあるため、使いであるトラが願いを届けてくれ、ご利益にあやかることができるでしょう。
【やるといいこと】
・開店、開業をする
・新規事業を始める
・会社の登記をする
・副業を始める
・車や家など大きな買い物や大型の契約をする
・自分に投資をする
・趣味や習い事を始める
・投資をする
・口座を開設する
・宝くじを購入する
・お財布の購入や使いはじめの日にする
・引っ越しをする
・旅行をする
・神社に参拝する
ネガティブな発言や愚痴、不満などのマイナスな言動、また借金やトラブルなどのように自分に返ってきては困る物事には注意して過ごしてくださいね。
また、寅の日は「出ていったものがすぐに戻る」という意から、婚姻関係を結ぶことには不向きという考え方もあります。大安ではありますが、「出戻り」を気にする方は避けた方が無難かもしれません。
【やらない方がいいこと】
・人にうそをつく
・人を傷つける
・ギャンブルをする
・借金やローンを組む
・ネガティブな発言や思考をする
・けんかをする
・トラブルを起こす
・心配や不安なことばかり考える
・婚姻関係を結ぶ
この日は、自分のためだけでなく、誰かのためにお金を使うこともよいとされています。家族や友人、大切な人へ感謝の気持ちを込めてプレゼントを贈ったり、ごちそうしたりするのもよいでしょう。
出ていったものが戻り、小さなものが大きく増えるとされるこの吉日。使ったお金や気持ちは、やがてお金という形だけでなく、よい人間関係や新しいご縁、温かなつながりとなって巡ってくるかもしれません。
感謝や思いやりの気持ちを大切にして過ごすことで、その思いがきっと、未来の豊かさへとつながっていくはずです。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
お金に関する行動や未来につながる挑戦を始めるには絶好のタイミング！ 金運アップのチャンスを味方につけるためにも、この日の過ごし方をチェックしておきましょう。
3月17日にやってくる吉日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、開運パワーにあやかってくださいね。
3月17日にやってくる3つの吉日
▼一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）
一粒万倍日は、「たった一粒の籾（もみ）でも、やがて万倍にも実り立派な稲穂になる」という意味を持つ、非常に縁起のよい吉日です。
この日に始めたことは、どんなに小さな一歩であっても、やがて大きく育ち豊かな実りになるとされるため、「何かを始めること」にご利益がある日。
人生の転機となるような新しい挑戦や、キャリアアップのための勉強、習い事、講座の受講、趣味など、「大きく成長させたいこと」を始めるのにピッタリなタイミングです。
また、一粒万倍日は金運とも相性のよい日。新規事業の立ち上げや投資、副業のスタート、お財布の新調など、お金にまつわる行動を始めるのにも最適です。金銭的な豊かさにつながることをスタートさせると、やがて大きな実りとなって返ってくるでしょう。
さらに、神社へ参拝すると「ご利益が万倍に増える」ともいわれています。運気をさらに高めたい人は、ぜひ祈願してみてください。
▼寅の日（とらのひ）
「虎は千里往（い）って千里還（かえ）る」といわれることから、寅の日は「出したお金が戻ってくる」あるいは「旅先から無事に帰着する」象徴とされています。そのため、大きな買い物や旅行の出発に最適です。
特に金運との相性がよく、使ったお金がやがて巡り巡って戻ってくるといわれることから、「金運招来日」とも呼ばれています。まとまった支払いや大きな買い物など、お金を使う予定がある場合はこの日の支払いがおすすめです。
また、投資、口座開設、お財布の新調、宝くじの購入など、お金にまつわるあらゆる行動にも適しています。新規事業や副業など、金銭的な豊かさにつながるビジネスを始めるのもいいでしょう。この日に始めたことは、やがて大きな富となって返ってくるはずです。
▼大安（たいあん）
大安は、六曜の中で最も縁起がよいとされる大吉日。「大いに安らかな日」という意味を持ち、その名のとおり、穏やかで安定した運気に包まれる日とされています。
先勝や先負のように時間帯による吉凶がなく、一日中安心して行動できるのが大安の特徴。よくない時間を気にすることなく、どの時間帯でも物事がスムーズに進みやすいといわれているため、大切な予定や契約、結婚式やパーティーなどのイベント、新しい挑戦をスタートさせるのに最適な日といえるでしょう。
また、大安はほかの吉日と重なることで、その開運パワーをさらに高めてくれるといわれています。一粒万倍日や寅の日と重なる3月17日は、相乗効果によって運気がぐっと高まり、物事が理想の方向へと導かれていくはずです。
3月17日にやるといいこと「一粒万倍日」「寅の日」「大安」という縁起のよい吉日が3つも重なる3月17日は、運気の底上げが期待できる特別な1日です。
特に金運との相性が抜群なため、「お金にまつわること」と「将来の収入につながる挑戦」が開運アクションとなります。
また、新しいことを始めるのもよい日。勉強や習い事、講座の受講など、自分の成長や未来につながる一歩を踏み出すことで、その小さな行動がやがて大きな実りへと育っていくかもしれません。
さらに金運を高めたい人は、七福神の一柱である毘沙門天を祭る神社やお寺への参拝もおすすめ。寅の日は毘沙門天の縁日でもあるため、使いであるトラが願いを届けてくれ、ご利益にあやかることができるでしょう。
【やるといいこと】
・開店、開業をする
・新規事業を始める
・会社の登記をする
・副業を始める
・車や家など大きな買い物や大型の契約をする
・自分に投資をする
・趣味や習い事を始める
・投資をする
・口座を開設する
・宝くじを購入する
・お財布の購入や使いはじめの日にする
・引っ越しをする
・旅行をする
・神社に参拝する
3月17日にやらない方がいいこと発したことが万倍にも増えるといわれる一粒万倍日と、出したものが巡り巡って戻ってくるとされる寅の日。この2つの吉日が重なる3月17日は、「増えてほしくないこと」や「返ってきてほしくないこと」をするのは避けましょう。
ネガティブな発言や愚痴、不満などのマイナスな言動、また借金やトラブルなどのように自分に返ってきては困る物事には注意して過ごしてくださいね。
また、寅の日は「出ていったものがすぐに戻る」という意から、婚姻関係を結ぶことには不向きという考え方もあります。大安ではありますが、「出戻り」を気にする方は避けた方が無難かもしれません。
【やらない方がいいこと】
・人にうそをつく
・人を傷つける
・ギャンブルをする
・借金やローンを組む
・ネガティブな発言や思考をする
・けんかをする
・トラブルを起こす
・心配や不安なことばかり考える
・婚姻関係を結ぶ
この日は、自分のためだけでなく、誰かのためにお金を使うこともよいとされています。家族や友人、大切な人へ感謝の気持ちを込めてプレゼントを贈ったり、ごちそうしたりするのもよいでしょう。
出ていったものが戻り、小さなものが大きく増えるとされるこの吉日。使ったお金や気持ちは、やがてお金という形だけでなく、よい人間関係や新しいご縁、温かなつながりとなって巡ってくるかもしれません。
感謝や思いやりの気持ちを大切にして過ごすことで、その思いがきっと、未来の豊かさへとつながっていくはずです。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)