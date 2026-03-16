『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、櫻坂46の藤吉夏鈴、守屋麗奈、的野美青、山粼天、田村保乃が登場した。

4月11日（土）・12日（日）にMUFGスタジアムでの「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を控え、ますます注目度を増している櫻坂46。ここでは、会場を熱狂の渦に巻き込んだ5人のランウェイを紹介する。

『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』

藤吉夏鈴、ランウェイトップでウィンク

©マイナビ TGC 2026 S/S

14枚目のシングル「The growing up train」で8作ぶりのセンターに立つ藤吉夏鈴（櫻坂46）。ステージで披露したのは、リラクシーなワントーンスタイル。ホワイトを基調にフーディーやスニーカーで淡いカラーを取り入れ、ナチュラルな雰囲気に。ランウェイトップでは帽子をなぞるように手を滑らせてからウィンクし、大歓声を浴びていた。

守屋麗奈、華やかなランウェイで視線を集める

©マイナビ TGC 2026 S/S

美容好きとして知られ、雑誌「anan」（マガジンハウス）では美容系連載にも登場している守屋麗奈（櫻坂46）。この日は、リボンや小花を取り入れたデコラティブなスタイルで登場。三つ編みのポニーテールに触れるポーズでは、とびきりの笑顔に。華やかなランウェイに会場中の視線が注がれた。

的野美青、爽やかなポーズでファンを魅了

©マイナビ TGC 2026 S/S

19歳とは思えない大人びた雰囲気と無邪気な性格のギャップで、独自の魅力を振りまく的野美青（櫻坂46）。ランウェイでは、カジュアルなモノトーンスタイルを披露した。胸元や手首から覗くチェックのフリルが目を惹き、シンプルなコーデにガーリーな雰囲気をプラス。ランウェイトップでは、初々しい爽やかなポーズでファンを魅了した。

山粼天、髪をクシャッと掻き乱すポーズ

©マイナビ TGC 2026 S/S

168.4cmの長身を生かし、雑誌「ViVi」（講談社）の専属モデルを務める山粼天（櫻坂46）。ボリューム感のあるバレルレッグデニムをクールに着こなし、トップスにはタイトなショート丈のフーディーをオン。メリハリの効いたシルエットで、抜群のスタイルを際立たせた。リズムを弾ませながら、満面の笑みでランウェイに登場した山崎。髪をクシャッと掻き乱すポーズでも視線を惹きつけた。

田村保乃、春色コーデで美脚披露

©マイナビ TGC 2026 S/S

美容雑誌「VOCE」（講談社）でレギュラーモデルを務める田村保乃（櫻坂46）。ランウェイには、レモンイエロー×ライトグリーンの春色コーデで登場した。足元にはホワイトのスニーカーを合わせ、すらりとした美脚を披露。スタイリッシュな音楽に乗せ、クールにランウェイを闊歩した。

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イベント概要

【第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER】（略称：マイナビ TGC 2026 S/S）

●日時

2026年3月14日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00

●会場

国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）

●メインモデル

⻘島心、嵐莉菜、安⻫星来、池田エライザ、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、遠藤さくら、岡崎紗絵、小國舞羽、葛⻄杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川粼桜（乃木坂46）、菊池日菜子、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITSZIPPER）、桜井玲香、佐々木久美、佐々木満音、志田こはく、Shiho、SUZU（ME:I）、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、千原あよな、月足天音（FRUITSZIPPER）、月野有菜、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、⻑浜広奈、なごみ、二階堂アリス、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美⻘（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山粼天（櫻坂46）、山下美月、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか、REIKA ※50音順

●モデル

きぃぃりぷ、chun、中川紅葉、中村里砂、向井怜衣 ※50音順

●ゲスト

石川愛大、岩瀬洋志、鄢川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、郄橋颯（WATWING）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、中務裕太（GENERATIONS）、⻄垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、福澤希空（WATWING）、本田響矢、宮世琉弥、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、和田颯（Da-iCE） ※50音順

●メインアーティスト

ALPHA DRIVE ONE、EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、SOTAHANAMURA（from Da-iCE）、NOWZ、MyM、ME:I、MIYEON ※50音順

●MC

EXIT、鷲見玲奈

●スタジオMC

柏木由紀、北原里英

●公式サイト

『マイナビ TGC 2026 S/S』公式サイト