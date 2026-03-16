16日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比0.4％減の3905億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同2.3％減の2737億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、グローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> など6銘柄が新高値。ＪＰＸスタートアップ急成長１００ <526A> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <467A> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債 ７－１０ <2091> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> 、ｉシェアーズ 高格付け日本円社債 ＥＴＦ <515A> など12銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が4.90％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が4.17％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が3.68％高と大幅な上昇。



一方、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は4.05％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は4.01％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は3.74％安、ＮＥＸＴ インドブル <2046> は3.51％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> は3.37％安と大幅に下落した。



日経平均株価が68円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1739億1700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2259億4900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が263億7100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が188億2600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が180億8500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が105億9400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が89億5300万円の売買代金となった。



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