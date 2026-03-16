スターバックスの新スタイル、大阪初登場へ カフェベーカリー『スターバックス リザーブ カフェ』一挙2店舗、心斎橋＆梅田に【メニュー例あり】
スターバックス コーヒー ジャパン は、『スターバックス リザーブ カフェ』（リザーブ カフェ）を西日本エリアに初出店する。大阪・心斎橋PARCOに4月10日、大丸梅田店に4月20日にそれぞれオープンする。
【写真多数】ミラネーゼのように楽しむ…『スターバックス リザーブ カフェ』期待のメニュー
リザーブ カフェは、スターバックスの新しいスタイルのカフェベーカリーで、1号店が2025年9月に東京・新宿マルイに出店後、関西進出が期待されていた。
コンセプトは、日常の少し上質な大人のご褒美体験。エスプレッソを使った多彩なビバレッジとイタリアのクロワッサン「コルネッティ」とともに、コーヒーの楽しさを広げる体験を提案する。
店舗は、スターバックスの原点であるミラノのバール文化と、スターバックスが日本上陸時から敬意を持つ日本の喫茶店文化の2つの文化から発想した「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」がデザインコンセプト。
メニューは、イタリアンベーカリー「プリンチ」の定番商品「コルネッティ」や、スターバックス リザーブのコーヒーを使用したオリジナルビバレッジを用意。ミラネーゼ（ミラノっ子）のように「コルネッティ」をカプチーノにひたして楽しむ「ディップスタイル」を提案する。
ビバレッジは4つのカテゴリーにわけて、心を彩る華やかな「クリエイション ラテ」、気持ちやわらぐやさしさの「トリート コーヒー」、コーヒーをデザートのように楽しむ「ドルチェ コーヒー」、スターバックス リザーブの個性豊かな味わいをダイレクトに楽しむ「ブリュードコーヒー」を取りそろえる。また、コーヒーの味わいをしっかり感じるティラミスとコルネッティが融合した『コルネッティ ティラミス』も用意する。
■店舗名『スターバックス リザーブ カフェ 心斎橋パルコ地下1階店』
・オープン日：2026年4月10日（金）
・住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3心斎橋パルコ 地下1階
・営業時間：全日 午前8時〜午後10時30分
・店舗面積：311.31平米（94.17坪）客席数：107席
■店舗名『スターバックス リザーブ カフェ 大丸梅田地下1階店』
・オープン日：2026年4月20日（月）
・住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸大阪梅田店 地1階東
・営業時間：全日 午前7時〜午後11時
※4月20日（月）のオープン日は午前10時からの営業
・店舗面積：186.68平米（56.47坪）客席数：48席
■商品例・価格
【クリエイション ラテ】
『クラシック ダブル トール ラテ』（Hot／Iced）
持ち帰り 746円
店内利用 760円
スターバックスの日本1号店で最初に受けたオーダーから着想を得た一杯。スターバックス リザーブのエスプレッソにクラシックシロップを加え、ほのかな甘みと深いコクが調和する、特別なラテ。ホットはラテアートを描き仕上げる。
【トリート コーヒー】
『スターバックス リザーブ スイートミルク コーヒー』（Hot／Iced）
持ち帰り 746円
店内利用 760円
スターバックス リザーブのエスプレッソにミルクやクリームを合わせ、ホワイトモカフレーバーソースとバニラフレーバーシロップの甘さを重ねた一杯。やさしい味わいで、どなたにも親しみやすい仕上がり。
【ドルチェ コーヒー】
『スターバックス リザーブ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』（Iced）
持ち帰り 864円
店内利用 880円
バニラアイスクリームをのせたミルクベースのフラペチーノに、スターバックス リザーブのエスプレッソを注いだアフォガート風の一杯。とろける甘さと深いコクのコントラストが楽しめる。
【ブリュードコーヒー】
『トゥデイズ コーヒー』（Hot／Iced）
持ち帰り 579円
店内利用 590円
スターバックス リザーブの厳選したコーヒー豆が日替わりで登場。豆との出会いが、日常を少し上質で豊かなひとときに彩る。独自の技術を詰め込み、コーヒー豆ごとの個性豊かな味わいを最大限に引き出す「クローバー バーティカ」を使用して一杯ずつ抽出する。
【プリンチ】
『コルネッティ ティラミス』
持ち帰り 776円
店内 790円
コルネッティに、コーヒーシロップとマスカルポーネを重ね、グラインドした『プリンチ ブレンド』をトッピングしてほろ苦さをプラス。コルネッティとティラミスが融合した新しい味わいのドルチェ。
※税込の総額表示
※サイズ：ビバレッジのサイズはすべてTallサイズのみ
※販売期間：すべて定番商品
【写真多数】ミラネーゼのように楽しむ…『スターバックス リザーブ カフェ』期待のメニュー
リザーブ カフェは、スターバックスの新しいスタイルのカフェベーカリーで、1号店が2025年9月に東京・新宿マルイに出店後、関西進出が期待されていた。
コンセプトは、日常の少し上質な大人のご褒美体験。エスプレッソを使った多彩なビバレッジとイタリアのクロワッサン「コルネッティ」とともに、コーヒーの楽しさを広げる体験を提案する。
メニューは、イタリアンベーカリー「プリンチ」の定番商品「コルネッティ」や、スターバックス リザーブのコーヒーを使用したオリジナルビバレッジを用意。ミラネーゼ（ミラノっ子）のように「コルネッティ」をカプチーノにひたして楽しむ「ディップスタイル」を提案する。
ビバレッジは4つのカテゴリーにわけて、心を彩る華やかな「クリエイション ラテ」、気持ちやわらぐやさしさの「トリート コーヒー」、コーヒーをデザートのように楽しむ「ドルチェ コーヒー」、スターバックス リザーブの個性豊かな味わいをダイレクトに楽しむ「ブリュードコーヒー」を取りそろえる。また、コーヒーの味わいをしっかり感じるティラミスとコルネッティが融合した『コルネッティ ティラミス』も用意する。
■店舗名『スターバックス リザーブ カフェ 心斎橋パルコ地下1階店』
・オープン日：2026年4月10日（金）
・住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3心斎橋パルコ 地下1階
・営業時間：全日 午前8時〜午後10時30分
・店舗面積：311.31平米（94.17坪）客席数：107席
■店舗名『スターバックス リザーブ カフェ 大丸梅田地下1階店』
・オープン日：2026年4月20日（月）
・住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸大阪梅田店 地1階東
・営業時間：全日 午前7時〜午後11時
※4月20日（月）のオープン日は午前10時からの営業
・店舗面積：186.68平米（56.47坪）客席数：48席
■商品例・価格
【クリエイション ラテ】
『クラシック ダブル トール ラテ』（Hot／Iced）
持ち帰り 746円
店内利用 760円
スターバックスの日本1号店で最初に受けたオーダーから着想を得た一杯。スターバックス リザーブのエスプレッソにクラシックシロップを加え、ほのかな甘みと深いコクが調和する、特別なラテ。ホットはラテアートを描き仕上げる。
【トリート コーヒー】
『スターバックス リザーブ スイートミルク コーヒー』（Hot／Iced）
持ち帰り 746円
店内利用 760円
スターバックス リザーブのエスプレッソにミルクやクリームを合わせ、ホワイトモカフレーバーソースとバニラフレーバーシロップの甘さを重ねた一杯。やさしい味わいで、どなたにも親しみやすい仕上がり。
【ドルチェ コーヒー】
『スターバックス リザーブ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』（Iced）
持ち帰り 864円
店内利用 880円
バニラアイスクリームをのせたミルクベースのフラペチーノに、スターバックス リザーブのエスプレッソを注いだアフォガート風の一杯。とろける甘さと深いコクのコントラストが楽しめる。
【ブリュードコーヒー】
『トゥデイズ コーヒー』（Hot／Iced）
持ち帰り 579円
店内利用 590円
スターバックス リザーブの厳選したコーヒー豆が日替わりで登場。豆との出会いが、日常を少し上質で豊かなひとときに彩る。独自の技術を詰め込み、コーヒー豆ごとの個性豊かな味わいを最大限に引き出す「クローバー バーティカ」を使用して一杯ずつ抽出する。
【プリンチ】
『コルネッティ ティラミス』
持ち帰り 776円
店内 790円
コルネッティに、コーヒーシロップとマスカルポーネを重ね、グラインドした『プリンチ ブレンド』をトッピングしてほろ苦さをプラス。コルネッティとティラミスが融合した新しい味わいのドルチェ。
※税込の総額表示
※サイズ：ビバレッジのサイズはすべてTallサイズのみ
※販売期間：すべて定番商品