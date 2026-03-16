この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ラン活」で失敗しない！助産師HISAKOが選んだ“6年間使える”ランドセルの条件とは？オーダーメイドから5万円台まで徹底比較

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人の子どもを育てる助産師HISAKOが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で「【大公開】年長りりのNEWランドセル大家族のラン活事情」と題した動画を公開した。動画では、まもなく小学校に入学する娘のために選んだ新しいランドセルをお披露目するとともに、6年間使い込んだランドセルの状態や、高学年の娘たちのリアルな意見を交えながら、後悔しないランドセル選びのポイントを解説している。



動画の冒頭、HISAKOさんは新1年生になる孫・りりさんの真新しいランドセルを紹介。色は、最近の女の子に人気だというパープルだ。このランドセルは、本体の色から縁取り、内部の生地、金具の種類まで細かく選べるセミオーダー品。しかし、あえて刺繍や派手な装飾は一切加えず、極めてシンプルなデザインを選んだという。その理由について「6年生になっても許容して持てる色で選んだ」と説明。1年生の時点では可愛らしいデザインに惹かれがちだが、高学年になったときのことを考え、長く使える落ち着いたデザインを重視したと語った。



その考えを裏付けるように、現在6年生の娘・のんのんさんの意見も紹介された。のんのんさん自身は、ハートの刺繍などが入ったプリンセス系のランドセルについて、高学年になると「めっちゃ気まずい」と感じると本音を吐露。「嬉しいの1年生、2年生くらいだけ」と続け、シンプルなデザインの重要性を強調した。実際にのんのんさんが6年間使用したランドセルは、約5万円で購入したものだというが、目立った傷もなく綺麗な状態を保っており、手頃な価格帯でも丁寧に使えば十分に長持ちすることが示された。



また、現在3年生の娘・ととさんは、ランドセルではなくリュックタイプの通学カバンを使用している。これは、彼女が通うインターナショナルスクールでは指定のカバンがなく、大きなiPadを収納する必要があるため。一度はランドセルを購入したものの、途中で壊れてしまった経験から、より実用的で本人の好みに合ったリュックに買い替えたという。この事例から、子どもの性格や通学環境に合わせて、数年単位でカバンを買い替えるという選択肢も一つの方法であると示唆した。



ランドセル選びは、子どもの「今、これがいい」という気持ちを尊重しつつも、親としては6年先まで見据える必要がある。今回の動画は、デザインの好みは成長とともに変化すること、そして子どもの性格や学校の環境によって最適な選択は異なることを、大家族ならではのリアルな視点で教えてくれる。これから「ラン活」を始める家庭にとって、非常に参考になる内容だろう。