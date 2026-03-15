ワイヤレスハンディマウス / クリストファー・マコス作品展『COCO-LOCO』を開催【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、スティックを傾けるだけで空中操作でき、どんな姿勢でも動画や漫画の視聴に便利な、ワイヤレスハンディマウスの改良版「400-MAWBT204BKN」を発売した。どんな姿勢でもらくらく空中操作ができるワイヤレスハンディマウス。中央のスティックを傾けることでカーソルがスムーズに動く。椅子やソファ、ベッドでリラックスしながらの動画/漫画視聴、ブラウジングにピッタリ。電子書籍のページめくりや、iPadでテレビに動画を映す際や、スマホ用VRゴーグルでの操作に便利だ。
Art Gallery M84は、2026年4月6日(月)よりクリストファー・マコス作品展『COCO-LOCO』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第167回目の展示として実施する個展だ。
■どんな姿勢でも空中操作！ワイヤレスハンディマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、スティックを傾けるだけで空中操作でき、どんな姿勢でも動画や漫画の視聴に便利な、ワイヤレスハンディマウスの改良版「400-MAWBT204BKN」を発売した。どんな姿勢でもらくらく空中操作ができるワイヤレスハンディマウス。中央のスティックを傾けることでカーソルがスムーズに動く。椅子やソファ、ベッドでリラックスしながらの動画/漫画視聴、ブラウジングにピッタリ。電子書籍のページめくりや、iPadでテレビに動画を映す際や、スマホ用VRゴーグルでの操作に便利だ。
■インテリアになじむ、木目調デザイン！プロジェクタースタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、木目調天板を採用したインテリアになじむデザインで、高さ70〜120cmのレバー式調整とトレイ付きで快適に使用できるプロジェクタースタンド「100-PRST005BKM」「100-PRST005WM」を発売した。シンプルで使いやすいプロジェクタースタンド「100-PRST005シリーズ」に、インテリア性を高めた木目調天板モデルが新たに追加された。ダークブラウン木目×ブラック、ライト木目×ホワイトの2カラー展開で、リビングやオフィスなどの空間にも自然になじむデザイン。機能性だけでなく、設置空間の雰囲気にもこだわりたい方におすすめのモデルだ。
■クリストファー・マコス作品展『COCO-LOCO』を開催【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は、2026年4月6日(月)よりクリストファー・マコス作品展『COCO-LOCO』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第167回目の展示として実施する個展だ。
■高耐荷重・100型ディスプレイ対応！手動上下昇降ディスプレイスタンド
サンワサプライ株式会社は、60〜100インチの大型ディスプレイに対応したディスプレイスタンド「CR-PL67BK」を発売した。耐荷重100kgで大型ディスプレイをしっかり支え、専用ハンドルによる上下昇降機能を搭載している。大型キャスター付きでスムーズな移動も可能だ。背面のハンドルを回すだけで、ディスプレイを取り付けたまま高さの調整ができる。ハンドルを使わないときは折りたたんでおけるので、邪魔にならない。100型サイズ・重さ100kgまでのディスプレイを設置できる、大型テレビに特化したディスプレイスタンド。学校やオフィスなど、大人数でディスプレイを見る場所におすすめだ。
■洗えて清潔！子供から大人まで快適に座れるメッシュチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、通気性の高いメッシュ背もたれと、取り外して洗える座面カバーを採用したメッシュチェア「150-SNCM60BK(ブラック)」と「150-SNCM60BＬ(ブルー)」を発売した。家庭のワークスペースや学習机などにも設置しやすいコンパクトサイズのオフィスチェア。幅約48.5cmの省スペース設計で、限られた空間でも快適に使用できる。軽量設計のため移動もしやすく、日常のさまざまなシーンで活躍する。
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■どんな姿勢でも空中操作！ワイヤレスハンディマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、スティックを傾けるだけで空中操作でき、どんな姿勢でも動画や漫画の視聴に便利な、ワイヤレスハンディマウスの改良版「400-MAWBT204BKN」を発売した。どんな姿勢でもらくらく空中操作ができるワイヤレスハンディマウス。中央のスティックを傾けることでカーソルがスムーズに動く。椅子やソファ、ベッドでリラックスしながらの動画/漫画視聴、ブラウジングにピッタリ。電子書籍のページめくりや、iPadでテレビに動画を映す際や、スマホ用VRゴーグルでの操作に便利だ。
■インテリアになじむ、木目調デザイン！プロジェクタースタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、木目調天板を採用したインテリアになじむデザインで、高さ70〜120cmのレバー式調整とトレイ付きで快適に使用できるプロジェクタースタンド「100-PRST005BKM」「100-PRST005WM」を発売した。シンプルで使いやすいプロジェクタースタンド「100-PRST005シリーズ」に、インテリア性を高めた木目調天板モデルが新たに追加された。ダークブラウン木目×ブラック、ライト木目×ホワイトの2カラー展開で、リビングやオフィスなどの空間にも自然になじむデザイン。機能性だけでなく、設置空間の雰囲気にもこだわりたい方におすすめのモデルだ。
■クリストファー・マコス作品展『COCO-LOCO』を開催【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は、2026年4月6日(月)よりクリストファー・マコス作品展『COCO-LOCO』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第167回目の展示として実施する個展だ。
■高耐荷重・100型ディスプレイ対応！手動上下昇降ディスプレイスタンド
サンワサプライ株式会社は、60〜100インチの大型ディスプレイに対応したディスプレイスタンド「CR-PL67BK」を発売した。耐荷重100kgで大型ディスプレイをしっかり支え、専用ハンドルによる上下昇降機能を搭載している。大型キャスター付きでスムーズな移動も可能だ。背面のハンドルを回すだけで、ディスプレイを取り付けたまま高さの調整ができる。ハンドルを使わないときは折りたたんでおけるので、邪魔にならない。100型サイズ・重さ100kgまでのディスプレイを設置できる、大型テレビに特化したディスプレイスタンド。学校やオフィスなど、大人数でディスプレイを見る場所におすすめだ。
■洗えて清潔！子供から大人まで快適に座れるメッシュチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、通気性の高いメッシュ背もたれと、取り外して洗える座面カバーを採用したメッシュチェア「150-SNCM60BK(ブラック)」と「150-SNCM60BＬ(ブルー)」を発売した。家庭のワークスペースや学習机などにも設置しやすいコンパクトサイズのオフィスチェア。幅約48.5cmの省スペース設計で、限られた空間でも快適に使用できる。軽量設計のため移動もしやすく、日常のさまざまなシーンで活躍する。
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