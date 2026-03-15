俳優の杉浦太陽、タレントの辻希美、2人の長女でインフルエンサーとして活動する希空が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」(TGC)に出演。親子3人でのイベント共演が実現した。

(左から)杉浦太陽、希空、辻希美

希空がステージに登場した直後、杉浦と辻が現れて娘の横に立つと、会場は「えええ!」とまさかの親子共演にどよめきが。3人はそのままランウェイを歩き、降り注ぐ歓声に手を振って応えると、トップではパパとママが娘の両頬にキス。さらに頬を寄せる仲良し家族ポーズで沸かせた。

ランウェイを終えた辻は「共演が初めてなのですごい緊張しました。みなさん希空のことは知っていても、私たち夫婦のことは知っているのか不安で……」と吐露。杉浦も「それだけは心配でした」と話すと、すかさずMC陣から「さすがに大丈夫ですよ!」とフォローが入った。

また、3人は「AEON Pay」のテレビCMキャラクター就任を発表。親子3人でのテレビCM出演も初となる。さらにCMでは、モーニング娘。の国民的大ヒット曲「LOVEマシーン」に合わせてオリジナルダンスを披露していることが明らかに。

辻は「まさかここにきて娘と『LOVEマシーン』を踊る日がくるとは。すごい時代がきた」と心境を明かし、杉浦も「僕が娘と一緒に『LOVEマシーン』を踊る日が来るとは。革命的でしたね」と親子共演の喜びと驚きを噛み締めた。

そして、ステージでオリジナルダンスを生披露することに。センターは辻が務めており、MCのEXITから「娘にセンター譲れよ!」とツッコまれる一幕も。辻は「こんなに早く共演が叶ってしまって、涙が出そうに」と感慨深そうに語ると、杉浦から「これをきっかけに親子ユニットを組んでもらって」との提案が。2人はまんざらでもない様子だった。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベントファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第42回となる今回のテーマは「OUR CANVAS」。すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ね、個性と創造性が交差させることで唯一無二の物語を描き出し、それが壮大なアートピースとなるというメッセージが込められている。











(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER