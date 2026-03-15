俳優の妻夫木聡が自身のInstagramで、3月13日に開催された『第49回 日本アカデミー賞』授賞式での集合ショットを公開した。

【写真】豪華！妻夫木聡が撮影した俳優陣との集合ショット

■妻夫木聡「受賞された皆さん、おめでとうございます」

妻夫木は、吉沢亮、山田裕貴、松村北斗、長塚京三のハッシュタグを添えて、「愛が溢れる素晴らしい授賞式でしたまたここへ戻ってこられるよう、精進します」と日本アカデミー賞授賞式での集合ショットを公開。

妻夫木が自らカメラを構えた様子で、左から長塚、松村、山田、吉沢の順で並んだ豪華“アカデミー賞”ショットを披露したのに加え、撮影メンバー一人ずつにメッセージを送った。

「吉沢くん、素晴らしいお芝居でした心よりおめでとう」を皮切りに、山田には、「山田くん、相変わらず話が上手すぎます」。松村には「北斗くん、また●（ボクシンググローブの絵文字）やろうね」と呼びかけ、長塚には「京三さん、久しぶりにお会いできて嬉しかったです」と再会の喜びを。最後に「受賞された皆さん、おめでとうございます」と結んだ。

この豪華ショットにフォロワーからは、「ステキな写真」「豪華！」「妻夫木さんだからこその写真」「妻夫木聡さんの心の広さを感じます」「美しい人ばかりで眼福」「妻夫木さんのお人柄が素敵」「ブッキーの笑顔はいつでもどこでも素敵」と妻夫木の笑顔や人望にコメントが寄せられた。

また、「松村北斗くんとレッドカーペットで楽しそうにお話ししている姿が見られて嬉しい」という声の他、「北斗くんとボクシングの話を聞かせてください」「北斗くんとはボクシング繋がり！？気になります」と、松村へのコメントを受けて関係性が気になった人もいた様子。「いつか同じ作品で観られますように」など、2人の共演を望む声も寄せられた。

■写真：妻夫木聡が撮影した、豪華俳優陣と集合ショット