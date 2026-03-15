「もう年齢がわからない」安達祐実、新ヘアスタイルを披露！ 「少女かと思いました」「不老すぎ」の声
「もう年齢がわからない」安達祐実、新ヘアスタイルを披露！ 「少女かと思いました」「不老すぎ」の声
俳優の安達祐実さんは3月14日、自身のInstagramを更新。「第42回 浅草芸能大賞」授賞式での姿を披露しました。
【写真】安達祐実、新ヘアスタイルを披露！
「ま、ま、前髪ができてる！？ かわいい！！」安達さんは「本日、第42回浅草芸能大賞にて奨励賞をいただきました！ 長く俳優やっててよかった〜」とつづり、2枚の写真を投稿。同日、東京・浅草公会堂で行われた「第42回 浅草芸能大賞」の授賞式に出席した際の、ぱっつん前髪の黒髪ボブヘアとグレーの衣装姿を披露しています。
この投稿にファンからは「ま、ま、前髪ができてる！？ かわいい！！」「一瞬誰かと思いました」「もう年齢がわからない」「不老すぎ」「前髪あるのもかわいすぎます」「少女かと思いました」「いつも年齢わかんないくらい可愛い」「それにしてもいつ見ても美しいですね」などの声が寄せられています。
「もう可愛いしか出てきません」最近は、前髪を分けておでこを出すヘアスタイルが定着していた安達さん。3月6日の投稿では「ヘアセットについて聞かれることがあるので、どうぞ！」とつづり、1本の動画で安達さん自身がヘアスタイルをセットする様子を公開しています。この動画にファンからは「美し過ぎる…！」「もう可愛いしか出てきません」「小学何十年生だよってぐらい若々しいな！！」「メイクなしでも美です」「可愛くてヘアセットまで目がいかない！！」「ゆみちゃんに憧れて同じ髪型で とお願いしましたが、芸人の永野さんになってしまいました」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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