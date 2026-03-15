JR東海「推し旅」に『カードキャプターさくら』が登場！　東海道新幹線車内で楽しめるボイスドラマや、京都のスタンプラリーなど

JR東海が展開する人気企画「推し旅」で、『カードキャプターさくら クリアカード編』とのコラボイベント「JR東海×カードキャプターさくら クリアカード編 さくらと春の京都旅行」が2026年3月18日〜5月17日の期間、開催される。

年間で100企画以上!? 新幹線の中も楽しめる「推し旅」

JR東海が2021年から展開する「推し旅」は、東海道新幹線を利用し、“推し”を応援するコンテンツを楽しめるサービスだ。東海道新幹線の中だけで視聴できるムービーや、新幹線の乗車証明書でもらえるグッズ、停車駅でのスタンプラリーなどがある。単なる移動手段としての新幹線ではなく、移動中や目的地での体験そのものを「推しのコンテンツ」で彩る仕掛けがたくさん用意されているのだ。

もともとコロナ禍でライブやコンサートの見送りが続く中で、“推し”に会いに行く旅を楽しんでほしいという思いからスタートした。現在では、アニメやアイドル、ミュージカル、声優、スポーツチームなどの多岐にわたるジャンルで「推し旅」企画が打ち出されていて、コンテンツは年間100本を超える人気ぶりだという。

『CCさくら』のキャラと一緒に、京都旅行！

「JR東海×カードキャプターさくら クリアカード編 さくらと春の京都旅行」では、走行中の東海道新幹線車内から特設サイトにアクセスすると、さくらちゃん、ケロちゃん、知世ちゃん、小狼くんが繰り広げる、録りおろしのオリジナルボイスドラマを聴くことができる。そしてボイスドラマを聴くと、「オリジナルスマホ壁紙」が全4種の中からランダムで1枚もらえる。

オリジナルスマホ壁紙（全４種）

さらに、ボイスドラマを聴くと発行される乗車証明を「アニメイトアバンティ京都」で提示すると、きっぷ風記念カード（1枚）と乗車券袋のオリジナルノベルティセットがもらえる。ノベルティにはボイスドラマをキャンペーン期間中、いつでも再生できる二次元コードも同封される。

きっぷ風記念カード（1枚）＆乗車券袋

京都ではスタンプラリーや、グッズの買い物を楽しんで！

また、京都市内にある佛光寺、知恩院、平安神宮、立誠ガーデン ヒューリック京都の全4か所を巡るデジタルスタンプラリーを実施。各チェックポイントでは、録り下ろしのオリジナルボイスストーリーが聴ける。4つのスタンプをコンプリートして「アニメイトアバンティ京都」へ行くと、「ホログラムダイカットステッカー（全1種）」がもらえる。

ホログラムダイカットステッカー（全1種）

「アニメイトアバンティ京都」では、コラボイラストを使用したオリジナルグッズを販売するアニメイトフェアをイベント期間中に開催。イベントグッズ購入特典として、「アニメイトアバンティ京都」にて関連グッズを税込み2000円購入するごとに「グッズ購入特典ブロマイド」が全8種の中から1枚もらえる。グッズの詳細は公式サイトからチェックしよう。

グッズ購入特典ブロマイド（全8種）

【画像】さくらと春の京都へ！ 東海道新幹線で楽しめるコンテンツや、スタンプラリー特典など（4枚）