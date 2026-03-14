WTTチャンピオンズ重慶

卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ重慶は14日、中国・重慶で行われた。男子シングルス準々決勝で、世界ランク8位の松島輝空（木下グループ）は、同1位の王楚欽（中国）を4-2で撃破して準決勝に進出。完全アウェーで躍動した。

18歳が、世界トップを粉砕した。2025年世界選手権の男子シングルス金メダルなど、現在の卓球界の頂点に君臨する王楚欽に、松島が真っ向勝負を挑んだ。

第1ゲームは8-11で落としたものの、第2、3ゲームは11-9で接戦をモノにした。第4ゲームも奪って王手をかけると、第6ゲームで決めた。

中国でも大人気の王楚欽を撃破。英語の海外実況席も大興奮で「やり遂げた！ インフィニティ・アリーナを静まり返らせました！」とし、「怪物級のパフォーマンスです！ 見てください、この満面の笑みを！」と続けた。

さらに「ワォ。ここインフィニティ・アリーナでとんでもないドラマが起きました。互いに最高レベルの力を引き出し合う戦いでしたが、なんと、王楚欽が大会から姿を消すことになりました」と伝えていた。



（THE ANSWER編集部）