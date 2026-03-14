◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ドミニカ共和国 10×-0 韓国(日本時間14日、ローンデポ・パーク)

韓国は日本時間14日、ドミニカ共和国に悪夢の7回コールド負けを喫しました。

先発のリュ・ヒョンジン投手はドジャースやブルージェイズで通算78勝を積み上げた左腕。初回は3者凡退スタートでしたが、2回はゲレーロJr.選手の積極的な走塁で先制点を奪われます。その後も1アウト3塁から内野ゴロの間に失点。2アウトから四球と安打でランアーをためて1番のタティスJr.選手に3点目となるタイムリーを浴びたところで降板となりました。

3回にはソト選手の積極的な走塁の前に4点目を取られると、クァク・ビン投手が2つの押し出し四球を出すなど、7点差へ。0-7の7回にはウェルズ選手にライトへの3ランを浴び、10点差となってコールドが成立しました。

打線も昨季フィリーズで13勝をあげた左腕のサンチェス投手の前に得点奪えず。7イニングでわずか2安打、無得点と投打に完敗となりました。

1次ラウンドでは、勝利が絶対条件の最終戦に勝利。オーストラリア、チャイニーズ・タイペイと2勝2敗で並び、失点率で競う大会ルールで大逆転での準々決勝進出をつかみました。

それでも強力打線のドミニカ共和国相手に完敗で2009年大会以来の準決勝進出は叶わず。サヨナラホームランで10点差のコールド負けの幕切れにぼう然とした表情をみせる選手もいました。