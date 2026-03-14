WBC準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）に0-10で7回コールド負け。4大会ぶりに進出した決勝トーナメントは8強で姿を消した。実力差が鮮明に現れ、韓国ファンは諦めムードで結果に反応していた。

タティスJr.、ソト、ゲレーロJr.を擁する超強力打線にメジャー経験豊富なリュ・ヒョンジンが対峙。初回こそ無失点に抑えたが、2回先頭にゲレーロJr.に四球を与えると、1死一塁からカミネロに二塁打を打たれ、一塁走者ゲレーロJr.の激走で一気に生還。さらに1死三塁から内野ゴロの間に1点を追加された。2死一、二塁からタティスJr.にタイムリーを打たれ、一挙3失点となった。

リュ・ヒョンジンはここでKO。3回も投手陣が次々にヒットを打たれ、タイムリー2本と押し出し四球2つで4失点。0-7で迎えた7回に3ランを被弾して、7回10点差のコールド負け。日本と決勝を戦い、準優勝を飾った2009年大会以来の躍進はならなかった。

東京ドームでの1次リーグ最終戦、オーストラリア戦に7-2で勝利し、失点率でオーストラリア、台湾の2チームを上回って奇跡的に1次リーグを突破。だが、準々決勝ではドミニカとの差が鮮明に。X上の韓国ファンも「結局井の中の蛙だった…」「韓国はよくやった。相手が強かっただけ」「5回コールドじゃなかっただけで満足」「最大限の努力はしたでしょう。相手が強かった」と、潔く実力を認めていた。

ドミニカに対しては「ドミニカ絶対優勝してくれ。優勝チームに負けたなら胸を張れる」「ドミニカの選手たちがアメリカぶっ潰してほしい」「投手も打者もいいとは知ってたけど、走力もこんなにいいとは…必ずドミニカ優勝してね」「日本には大谷いるけどこれドミニカが優勝だろ」といったエールも送られていた。



（THE ANSWER編集部）